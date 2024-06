Este domingo, desde las 20 horas, la Selección Argentina enfrentará a Ecuador en un partido amistoso preparatorio para la Copa América. El duelo se desarrollará en Chicago y le servirá a Lionel Scaloni para ver cómo están sus jugadores. Sin dudas que la Tri es una muy buena medida para la Albiceleste, que espera llegar de la mejor manera al certamen a nivel selecciones más importante del continente. El deseo de Argentina es revalidar el título obtenido en Brasil 2021.

Messi sumará minutos

En la conferencia de prensa previa al encuentro ante Ecuador, Lionel Scaloni confirmó que la Pulga va a jugar: “Leo imagino que jugará, no sé si todo el partido, 30, 60 minutos, pero la gente lo va a poder ver. Veremos bien el tema para que lleguen bien rodados. Vamos a evaluar los minutos de todos, porque es importante de cara a lo que viene”.

El probable once de Argentina vs. Ecuador

Si bien todavía no está confirmado, el probable equipo de la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador en Chicago sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marco Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Gio Lo Celso, Julián Álvarez; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Di María afronta sus últimos partidos con la camiseta de la Selección. (Foto: IMAGO).

Scaloni, expectante por el amistoso ante Ecuador

“Estamos expectantes, con las ideas claras. Y siendo positivos porque tenemos una buena selección que compite en todos los partidos. El fútbol después dirá para qué estamos. La Copa América es siempre muy difícil. Porque las selecciones sudamericanas no te regalan nada. Ecuador es un muy buen rival y puede hacer cosas grandes, es una buena prueba”, afirmó el entrenador de la Selección Argentina.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina en la Copa América 2024?

La Selección Argentina, que va por la defensa del título, debutará en la Copa América 2024 el próximo 20 de junio ante Canadá en Atlanta por la primera fecha del Grupo A. Su segundo encuentro será el 25 del mismo mes ante Chile en Nueva Jersey. Finalmente, cerrará su participación en su zona ante Perú el 29 en Miami.

Una lista de 29 que hay que recortar

Lionel Scaloni decidió convocar a 29 futbolistas para los amistosos previos a la Copa América, pero solamente 26 de ellos jugarán el certamen más importante del continente. Todavía no está claro quiénes serán los tres que saldrán de esa lista, aunque para tomar la decisión será importante la cuestión física. El futbolista que no esté al 100% no la jugará.