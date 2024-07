A horas del puntapié del Torneo Masculino y Femenino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, la FIFA, que tiene a cargo el certamen, advirtió sobre una regla que aplicará y que ya fiscalizó durante la Eurocopa de Alemania, la cual a la UEFA le aportó los resultados esperados.

Se trata de que solo el capitán de cada combinado nacional mantenga diálogo directo con el árbitro del encuentro y con sus asistentes para discutir acerca de cuestiones puntuales del juego. De lo contrario, cualquier otro interlocutor podría ser amonestado. La notificación, por lo menos en el ámbito público, salió a la luz este miércoles 24 de julio, misma jornada en la que se llevarán a cabo los primeros partidos de la competencia varonil.

”La FIFA ha emitido directrices para todos los equipos participantes en los Torneos Olímpicos de Fútbol París 2024 en relación con la medida que permite que solo los capitanes de los equipos se acerquen al árbitro en determinadas situaciones”, alertó el organismo que preside Gianni Infantino a través de sus canales oficiales.

Del mismo modo, siempre en relación con el campeonato que se disputará en París 2024 entre este 24 de julio y el 9 de agosto (el femenino se desenvolverá entre el 25 y el 10), la FIFA resaltó que ”alienta la implementación de este procedimiento por parte de los organizadores de competiciones a nivel mundial, si así lo desean”.

La Selección Argentina debuta este miércoles frente a Marruecos

La Selección Argentina chocará este miércoles 24 de julio desde las 15 horas de Europa Central (10 de la mañana de Argentina) ante Marruecos en el Estadio Geoffroy-Guichard de la ciudad de Saint-Etienne, en uno de los encuentros correspondientes a la primera jornada del Grupo B del Campeonato Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Una vez culminada su primera participación, los de Javier Mascherano se prepararán para su segunda cita que será el sábado 27 del mismo mes ante Irak. Por cierto, el cierre de su intervención en la primera ronda lo tendrá ante Ucrania el martes 30. Ambos duelos contarán con el Parc Olympique Lyonnais como escenario.

Así se llevará a cabo la primera jornada del Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 (horario de Argentina)

Grupo A: Guinea vs. Nueva Zelanda (12 hs) y Francia vs. Estados Unidos (16 hs).

Grupo B: Argentina vs. Marruecos (10 hs) y Ucrania vs. Irak (14 hs).

Grupo C: Uzbekistan vs. España (10 hs) y Egipto vs. República Dominicana (12 hs).

Grupo D: Japón vs. Paraguay (14 hs) y Malí vs. Israel (16 hs).