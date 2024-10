De cara a la fecha FIFA de octubre, en la que la Selección Argentina visita a Venezuela y recibe a Bolivia en una nueva jornada de Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, el entrenador Lionel Scaloni dio la lista con los 27 jugadores convocados, que varió respecto a la última citación.

Una de las principales novedades fue la inclusión de Leonardo Balerdi, el defensor central de 25 años que se desempeña en el Olympique de Marsella, uno de los protagonistas de la Ligue One de Francia. Sobre esta convocatoria, el periodista de TyC Sports, Ariel Rodriguez, dio su opinión en vivo, explicando que no estaba de acuerdo con la misma.

“Ustedes ven la lista y hay muchos jugadores que no están en buen nivel, están en clubes desconocidos, no sabés en dónde juegan, y sin embargo están en la Selección. Vos preguntas en la calle dónde juega Balerdi y la gente no lo sabe. Yo te pregunto, ¿Balerdi tiene nivel de Selección?”, tiró Rodríguez siendo crítico con la convocatoria del ex futbolista de Boca y Borussia Dortmund.

En este contexto, desde la cuenta oficial de la Ligue One de X (ex Twitter), publicaron un posteo en el que le respondieron al periodista. “Querido Ariel Rodríguez: acá los motivos por los cuales Leonardo Balerdi está convocado a la Selección Argentina”, escribió junto a un video del jugador.

Dentro de este video, se pueden ver las mejores jugadas de Balerdi en las últimas temporadas jugando para el Olympique de Marsella, donde poco a poco comenzó a ganarse un lugar importante dentro del XI titular, a tal punto que llegó a portar la cinta de capitán en más de una oportunidad.

Además, la convocatoria de Balerdi a la Selección Argentina es usual por parte de Scaloni, ya que en el inicio de su ciclo lo convocó y lo hizo debutar, mientras que tanto en 2023 como 2024 fue citado para disputar amistosos, aunque no sumó minutos. Cabe destacar que también estuvo cerca de ir a la última Copa América y quedó afuera en el corte final.

Los números de Leonardo Balerdi en Olympique de Marsella

Desde su estreno en el elenco francés en 2020, el defensor central de 25 años lleva disputados un total de 138 partidos, en los que marcó 5 goles y aportó 2 asistencias en 10.383 en cancha. Además, recibió 32 amarillas, fue expulsado tres veces por doble amarilla y otras tres por roja directa.

El debut de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina

En 2019, cuando todavía era jugador del Borussia Dortmund de Alemania, el futbolista fue convocado por Lionel Scaloni para disputar una serie de amistosos. Su debut se dio el 11 de septiembre en la victoria por 4 a 0 ante México, en la que ingresó 7 minutos. Luego de esto, jugó en la goleada ante Ecuador por 6 a 1 en octubre de ese mismo año.