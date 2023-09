Link para votar ONLINE en los premios The Best 2023 de la FIFA

La FIFA confirmó todos los nominados para los premios The Best que serán entregados este año, aunque la fecha todavía no fue confirmada por el máximo organismo del fútbol mundial.

Este jueves 14 de septiembre, la FIFA dio la lista con los jugadores nominados, entre los que figuran Lionel Messi y Julián Álvarez. Serán los únicos representantes sudamericanos.

¿Cómo y dónde votar a Lionel Messi y Julián Álvarez en los premios The Best de la FIFA?

La votación para los premios The Best ya se puede realizar en el sitio web oficial de la FIFA (CLICK ACÁ).

¿Quiénes son los jugadores nominados en los premios The Best de la FIFA?