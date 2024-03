El 21 de noviembre de 2023, la Selección Argentina le ganó a Brasil en condición de visitante por Eliminatorias por primera vez en su historia. Si bien todo debía ser alegría tras el 1 a 0 -con un gol de cabeza de Otamendi- la realidad es que lo más destacado de la jornada fueron las declaraciones de Lionel Scaloni, en las que dijo abiertamente que necesitaba un tiempo para reflexionar y pensar sobre su futuro.

En noviembre de 2023, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina tras la victoria ante Brasil por 1 a 0 en el Maracaná: “Lo que dije fue pensado, mediato en ese momento. Era un momento de reflexión después de un año difícil y es una locura decir eso después de haber ganado un Mundial. Pasaron muchas cosas y es verdad que la vida se trastoca un poco. Era un momento de pensar y saber qué queríamos hacer. A nivel personal, necesitaba parar la pelota y reflexionar de todo lo que había pasado y lo que se venía”.

“Se vienen cosas importantes y hay que estar lúcido y fue lo que dije en su momento. Después tuve reuniones y para transmitirle que seguíamos, teníamos que reforzar lo que es seguir compitiendo. Más que ganar, me preocupa seguir compitiendo y lo tuve que hablar con la gente que yo quería”, dijo Scaloni en diálogo con AFA Estudio.

“Leí que a Nico Tagliafico que decía que después del Mundial uno siente una sensación extraña, se siente un vacío y no es fácil seguir compitiendo y hacerle entender a los jugadores que hay que seguir. Por suerte tenemos un grupo competitivo, son animales de la competencia. Necesitaba decírselos y lo entendieron. Esta semana de entrenamiento fue muy buena y es lo que necesitaba para reforzar la idea de seguir”, dijo el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

El factor familiar fue determinante para Scaloni: “Fueron años difícil en cuanto a lo familiar porque sucedieron cosas con mi viejo, tener a mis hijos y a mi esposa lejos. No es fácil, nunca sabés cuándo hacés las cosas bien a nivel personal, intentás estar en los dos lados y al final no estás en ningún lugar. Fue hablado y cada uno dio su opinión. Estamos acostumbrados a eso, la vida del futbolista es así. Fueron cosas que influyeron. Al final el objetivo siempre es el mismo: intentar hacer lo mejor para la Selección”.

¿Cómo se prepara la Selección Argentina para la Copa América?

“No se prepara diferente una Copa América, porque desde siempre salimos a competir todos los partidos. El que sale a competir contra Argentina tiene un condimento especial y eso no cambió pese a haber ganado. Nosotros siempre respetamos mucho al rival, la manera de prepararla no cambió en nada”, afirmó Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni y los convocados más jóvenes

En esta convocatoria hay varios pibes que venían jugando en la Sub 20 de Mascherano. Scaloni dijo al respecto: “Nicolás Valentini y Valentín Barco… contentos. Después están Carboni y Buonanotte que ya han estado con nosotros. Son chicos jóvenes, apostamos por ellos y después hay que darle la oportunidad de que jueguen Estamos contentos de tenerlos. Todo el mundo necesita saber que la selección es para btodos y nonporque se haya gaando un mundial no va a haber lugar para los demas. Estos chicos tienen condiciones y ganas y pueden aportar sus cosas y esperamos darles la oportunidad de jugar estos dos partidos. Esa es la idea. Los entrenamientos nos han servido para verlos, para charlar con ellos, tener reuniones y sí, son interesantes”.

Scaloni y la pastelería de su hermana

La última vez que Scaloni habló en AFA Estudio contó que su hermana tiene una pastelería en Pujato y al dar a conocer su cuenta de Instagram, la misma fue seguida masivamente. Así lo contó el DT de la Albiceleste: “La verdad es que no soy muy de las redes sociales, la uso para cosas que pueden ser importantes y no soy de estar mucho ahí. No sabía que iba a tener ese impacto y la que ahora está trabajando el triple es mi hermana”.

Además, agregó: “Me pone contento porque es su pasión, estoy agradecido a la gente porque hubo muchas muestras de cariño, incluso pasan por la pastelería y el pueblo se hace conocido. Mi hermana siempre trabajó, siempre fue muy independiente y estoy agradecido a la gente. El cuerpo técnico es dulcero, las medialunas son muy buenas, hace un postre de banana y dulce de leche que es muy rico”.