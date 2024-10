La Selección Argentina se prepara en Miami para visitar a su par de Venezuela por Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Si el Huracán Milton lo permite, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán este miércoles para afrontar el jueves el compromiso por la novena fecha.

Los campeones del mundo se ubican en lo más alto del clasificatorio y buscan otra victoria para acercarse al boleto. Para este partido, Argentina no podrá contar con Dibu Martínez, que cumple en esta doble fecha una sanción por haber golpeado una cámara en la caída ante Colombia por la última jornada del torneo.

En conferencia de prensa, Scaloni se refirió a la ausencia de su arquero y referente, pero aún no confirmó quién lo reemplazará bajo los tres palos ante la VInotinto: “Emiliano siempre que ha estado ha jugado. Ha sido muy importante como ustedes saben y es una baja de peso“.

“Nosotros, más allá de que nos gustaría contar con todos, sabemos que al que le toque jugar, que todavía no sabemos, hará lo mejor. Todos tienen nivel para estar. Nos gustaría tener a Emiliano, es lógico, pero el que ataje será bien recibido y está acá por méritos propios“, explicó el de Pujato, que tiene como opciones a Walter Benítez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Scaloni criticó la sanción a Dibu Martínez

El mandamás de la albiceleste se lamentó por la baja del arquero de Aston Villa: “Ya se lo dije a él, pero son cosas que espero que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu, no tener a Romero, son jugadores importantes“.

También se mostró en contra del castigo a su compatriota: “En mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente como entrenador no me gusta perder a jugadores. Tenemos que hacer hincapié en que el jugador cuando es expulsado o sancionado que valga la pena, que haya sido por algo de partido. Pasan cosas mucho peores y no se sanciona, por eso no me parece“.