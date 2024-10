La Selección Argentina realizó un cambio importante de logística para esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. La delegación de la Albiceleste se reunió en Miami ya que para llegar a Venezuela desde Argentina hay ciertas limitaciones y era más sencillo hacerlo desde Estados Unidos. Aprovechando su estadía en Miami, Lionel Scaloni se trasladó a la universidad de dicha ciudad y brindó una charla. Entre los temas de los que habló se refirió a la figura de Ángel Di María y reveló por qué durante un tiempo -en sus comienzos- no lo citaba.

“Teníamos una época en la cual el equipo jugaba amistosos y no tenía que competir por cosas importantes. Cuando no se jugaba por los puntos podíamos tomarnos el lujo de que Ángel no venga, porque es una personalidad que dentro de un grupo transmite, pero nosotros traíamos a un chico joven que pensábamos que le teníamos que dar la posibilidad de jugar y optamos porque Ángel no esté, sabiendo que iba a volver con nosotros. Pero necesitábamos, en el caso de Nico González, que pueda desarrollar el mayor potencial posible”, afirmó Lionel Scaloni.

Además, agregó: “Al lado de la sombra de Leo o de Ángel no es fácil, no cualquiera es capaz de soportar eso. Entonces, bueno, optamos por ese tiempo de que Nico pudiera desarrollar, pudiera jugar partidos y brindarnos a nosotros lo que pensábamos que nos podía dar. Una vez que él se sintió adentro del grupo y fuerte ya la cosa era diferente”.

Di María, homenajeado por sus compañeros tras dejar la Selección Argentina. (Foto: IMAGO).

La importancia de ser frontal con el jugador

Lionel Scaloni también contó cómo lleva el hecho de tener que sacar a un jugador: “Creo que es importante hablar con el jugador, explicarle la situación, de por qué hemos tomado esa decisión, o por qué no juega. Siempre va a ser mejor recibir, aunque en el momento el jugador a lo mejor no lo entiende. Es lógico, pero después recapacita y se da cuenta de que uno actúa en base a lo que siente y que siempre va a ser por el bien común”.

“Creo que eso es básico, olfatear y ver cómo está la situación. A lo mejor en ese momento no es válido hablar, se espera, se habla el otro día cuando las cosas están un poco más tranquilas. Y después, básico, conocerlos, saber cómo piensa cada uno. A lo mejor una caricia le viene bien a uno y al otro le viene bien hablar un poco más fuerte”, concluyó el entrenador de la Selección Argentina.