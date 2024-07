Tras la consagración, Scaloni no dejó dudas en su postura de cara a los próximos años.

La conquista de la Copa América 2024 marcó el cuarto título en la era de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, convirtiéndola así en la más exitosa de todas. Y todo el pueblo argentino puede estar tranquilo, por que la era Scaloni continuará… al menos por los próximos dos años.

Luego de la consagración en Miami, el seleccionador argentino participó de la conferencia de prensa y un periodista le consultó sobre la posibilidad de quedarse quince años más en la Selección.

Si bien fue a tono de broma, Scaloni aprovechó el momento para reafirmar que seguirá al frente de la albiceleste: “Por lo pronto tengo dos años más… Habría que decirle al Presidente que me firme 15 años más y yo firmo”, contestó.

Para contestar la pregunta del periodista, Scaloni prosiguió en una respuesta con algo de ironía y algo de realidad: “El problema es después. Los contratos hay que respetarlos, ese es el problema. 15 años… si me quedo 15 años y me quieren echar al primero imagínate. Te quedan 14 colgados”, expresó el DT argentino.

La felicidad del trabajo bien hecho. Campeón de la Copa América una vez más.

Scaloni explicó sus intenciones de dejar la Selección Argentina en el pasado

Tras obtener su cuarto título como entrenador de Argentina (Copa América 2021, Finalissima, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024), Scaloni reflexionó sobre sus declaraciones de meses atrás, cuando barajó la posibilidad de dar un paso al costado. “En ese momento no estaba bien, y así se lo hice sentir a todo el mundo que está cerca: jugadores, dirigentes, mi familia primero. Era más una decisión mía sabiendo que venían cosas difíciles, y esas cosas ameritaban que esté bien“, explicó.

No obstante, tranquilizó a los fanáticos argentinos y reconoció que esos pensamientos son parte del pasado: “Ya veremos lo que depara el futuro, pero ahora estoy acá y estoy bien. Nunca se sabe. Lo que está claro es que, para estar donde estoy yo ahora, que agradezco a un montón de gente por haberme dado la oportunidad, hay que estar con toda las pilas. Porque no te permite no estar con todas las pilas”, declaró.

Los próximos desafíos

Scaloni y su cuerpo técnico ya preparan los próximos desafíos.

Con fecha y sede aún a confirmar, Lionel Scaloni sabe que su próximo gran objetivo será revalidar lo hecho en Wembley hace un par de años. Será una nueva edición de la Finalissima contra el campeón de la Eurocopa. En aquel momento fue Italia, pero su próximo rival será la España de Luis de la Fuente, flamante campeona de Europa.

Luego de ello, y si el curso por las Eliminatorias sigue el mismo rumbo que hasta el momento, en el horizonte comienza a asomar la Copa del Mundo 2026, y la chance de hacer historia al revalidar el título de campeón mundial que se consiguió en Qatar en 2022.