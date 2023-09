Tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Argentina no pudo haber comenzado de una mejor manera su andar en las Eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial 2026. Es que se despachó con dos victorias en dos compromisos.

Primero, los de Lionel Scaloni tuvieron que sufrir más de la cuenta para imponerse por la mínima diferencia como locales de Ecuador por un golazo de tiro libre de Lionel Messi. Posteriormente llegó la paliza por 3-0 en territorio boliviano.

Sin embargo, no habrá demasiado tiempo para descansar. Es que, en el mes de octubre, los también campeones vigentes de la Copa América y de la Finalissima deberán afrontar una nueva doble fecha de Eliminatorias, por lo que ya se calientan los motores.

En primera instancia, el próximo 12 de octubre, Argentina deberá encontrarse frente a frente con el siempre duro seleccionado de Paraguay. Cinco días más tarde, más precisamente el 17 de octubre, la Albiceleste viajará a Lima para chocar con Perú.

Así las cosas, la Selección Argentina cuenta con nada más ni nada menos que cuatro nombres propios tocados pensando en dichos encuentros. Aunque es cierto que no todos estos protagonistas cuentan con complicaciones físicas de igual gravedad.

+ Lionel Messi

El astro no estuvo presente ante Bolivia y se retiró antes de tiempo en el partido contra Toronto. Los estudios correspondientes no arrojaron ninguna lesión, por lo que solamente precisa descanso y no tendría inconvenientes para estar en la doble Fecha FIFA.

+ Rodrigo De Paul

El tenaz mediocampista sufrió una lesión muscular tras los primeros partidos de Argentina en las Eliminatorias, por lo que terminó quedando descartado para el clásico de este domingo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Estaría dos semanas afuera de las canchas.

+ Marcos Acuña

El carrilero izquierdo no pudo estar a disposición de Lionel Scaloni contra Ecuador y Bolivia por una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. De todas maneras, ya volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y se prepara para volver.

+ Gerónimo Rulli

El más complicado de todos no es otro que Gerónimo Rulli, arquero que, por la primera fecha de la Eredivisie de los Países Bajos, padeció una luxación en el hombro defendiendo la portería de Ajax. Tiene por delante alrededor de dos meses de recuperación.