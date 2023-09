Tras el exitoso estreno en las Eliminatorias de CONMEBOL con triunfo 1-0 ante Ecuador gracias a un golazo de Lionel Messi, la Selección Argentina deberá emprender viaje rumbo a La Paz para visitar este martes a Bolivia bajo las atípicas condiciones que implica la altura y que históricamente han sido una verdadera dificultad.

La principal duda respecto a ese viaje es si Lionel Messi acompañará o no al equipo, algo que terminará de resolverse hoy mismo. Si el capitán arriba a La Paz, hay grandes chances de que vuelva a jugar como titular según avanzó en TyC Sports Gastón Edul.

Pero hay otras modificaciones que el entrenador ya tiene en la cabeza, aunque podrían ser menos de las que se pensaban cuando se dio a conocer la convocatoria y esto tiene que ver con que el propio DT reconoció abiertamente que no tiene demasiado tiempo para probar.

Así las cosas, repetiría arquero y defensa, siempre que Cuti Romero se encuentre bien desde lo físico, descartando la posibilidad de utilizar línea de cinco en el fondo. Esto se debe a que no quiere arriesgar a Lisandro Martínez, recientemente recuperado de una lesión, y a que considera que no están dadas las condiciones para darle la titularidad a Facundo Medina.

Sí habría variantes en el mediocampo, según el propio Edul. Una de ellas podría ser la vuelta al equipo titular de Leandro Paredes en lugar de Enzo Fernández, mientras que tanto Rodrigo De Paul como Alexis Mac Allister repetirían presencia. También Ángel Di María, que ha tenido muy buenos rendimientos en la altura, sería titular relegando a Nicolás González.

En el ataque, dependiendo siempre de la situación de Lionel Messi que en caso de no viajar podría ser reemplazado por Ángel Correa, Scaloni está evaluando que sea Julián Álvarez su delantero de referencia y no Lautaro Martínez como ante Ecuador.

La posible alineación de Argentina para visitar a Bolivia

Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nahuel Molina; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Ángel Di María, Lionel Messi o Ángel Correa, Julián Álvarez.

En la altura, Messi no preocupa a Bolivia

José Carlos Fernández, exarquero de la Selección de Bolivia, aseguró que no le preocupa en lo más mínimo que Lionel Messi finalmente está disponible para el partido del martes. “Si vos me preguntás a mí, yo prefiero que juegue Messi. Los 2 peores partidos en su historia como futbolista han sido en la ciudad de La Paz, lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata”, señaló en diálogo con D Sports Radio.

Los próximos partidos de la Selección Argentina