Luego de lo que fue el triunfo por 1 a 0 frente a Ecuador gracias a un golazo de tiro libre de Lionel Messi, la Selección Argentina dio vuelta la página, pensando en lo que será la dura visita a Bolivia en la altura de La Paz, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para este partido, el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aguardará para saber si podrá contar o no con su capitán, Lionel Messi, ya que tuvo que ser reemplazado sobre el final del encuentro contra Ecuador debido a una molestia física.

Referido a lo que será este encuentro, José Carlos Fernández, ex arquero de la Selección de Bolivia, habló con D Sports Radio, en donde además chicaneó pidiendo que Messi esté presente, ya que considera que no le ha ido bien en el país sudamericano.

“Si vos me preguntás a mí, yo prefiero que juegue Messi. Los 2 peores partidos en su historia como futbolista han sido en la ciudad de La Paz, lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata”, comenzó Fernández, que agregó: “Yo creo que no va a jugar en esta fecha”.

¿Cómo le fue a Messi jugando en Bolivia?

El delantero argentino jugó en la altura de La Paz en tres oportunidades, por las Eliminatorias 2010, 2014 y 2018, logrando una victoria, un empate y una derrota.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Fecha del Calendario Partido Horario (Argentina) 12 de septiembre Bolivia vs. Argentina 17:00 12 de octubre Argentina vs. Paraguay 21:00 17 de octubre Perú vs. Argentina 23:00

Así quedó la Selección Argentina en las Eliminatorias