Gastón Edul: "Es más probable que Messi no viaje a La Paz a que sea suplente"

La Selección Argentina inició con triunfo su participación en las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, gracias al golazo de tiro libre de Lionel Messi que rompió el marcador a los 77 minutos y permitió superar por la mínima diferencia a Ecuador.

Ahora, la duda pasa precisamente por el papel que podría jugar el capitán en el duelo ante Bolivia, que tendrá lugar el martes en la altura de La Paz. Ya desde antes del estreno del equipo que conduce Lionel Scaloni, que no dispute este partido era una posibilidad.

Si bien Lionel Messi dejó el terreno de juego antes que finalizara el encuentro ante Ecuador, toda una rareza si se tiene en cuenta que la última vez que había salido de un partido oficial con la Selección Argentina había sido en el Mundial 2014 ante Nigeria, no tiene ningún problema físico. Sí hay un agotamiento por la cantidad de partidos que acumula desde su llegada a Inter Miami, sin siquiera haber hecho pretemporada.

En ese sentido, Gastón Edul avanzó en TyC Sports que “es más probable que Messi no viaje a La Paz a que lo haga y sea suplente”. Según el periodista, será este mismo sábado en que terminarán de definir su situación de cara al partido del martes.

Así las cosas, si bien es posible que el capitán regrese de manera anticipada a Miami, también hay chances de que vuelva a alinear como titular ante Bolivia si finalmente se decide que viaje a La Paz, un destino que nunca le ha sentado cómodo futbolísticamente hablando.

En la altura, Messi no preocupa a Bolivia

José Carlos Fernández, exarquero de la Selección de Bolivia, aseguró que no le preocupa en lo más mínimo que Lionel Messi finalmente está disponible para el partido del martes. “Si vos me preguntás a mí, yo prefiero que juegue Messi. Los 2 peores partidos en su historia como futbolista han sido en la ciudad de La Paz, lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata”, señaló en diálogo con D Sports Radio.

¿Cómo le fue a Messi jugando en Bolivia?

El delantero argentino jugó en la altura de La Paz en tres oportunidades, por las Eliminatorias 2010, 2014 y 2018, logrando una victoria, un empate y una derrota