La Selección Argentina cierra la ventana internacional de noviembre con un amistoso frente a Costa Rica en Córdoba.

La Selección Argentina se enfrenta a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes para despedir el 2026. Tras la caída ante Uruguay en La Bombonera, la Albiceleste tiene una gran oportunidad de volver a la senda de la victoria y regalarle una alegría al público del interior del país.

A los 35 minutos de la primera mitad, Julián Álvarez apareció solo en el área y, tras un buen pase de Agustín Giay, no perdonó con un tremendo disparo raso. Nada pudo hacer Sequeira, el arquero visitante.

Al rato, Paz marcó su segundo golazo del partido, dejando en claro cuál sería la tónica de la noche cordobesa. Por supuesto, el oriundo de Calchín, jugando en su provincia natal, no quiso ser menos y apareció otra vez a los 43 minutos del primer tiempo para marcar su segundo de la noche.

🇦🇷⚽ ¡GOLAZO DE ARGENTINA! A los 35′, Julián Álvarez marcó el 2-0 ante Costa Rica. https://t.co/F8PnF0Z1xK — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

El segundo fue muy distinto al primero. Esta vez, La Araña apostó por el uno contra uno, desbordó a su marcador y sacó un misil dirigido al techo de la red del arco costarricense.

🇦🇷⚽ ¡GOLEA ARGENTINA! A los 43′, Julián Álvarez marcó el 4-0 ante Costa Rica. https://t.co/1YbfoMJmQb — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

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Así, la Selección Argentina se fue al entretiempo con una ventaja apabullante de 4-0 ante los Ticos, en un partido que parece liquidado, pero en el que todavía hay lugar para que los jugadores argentinos sigan luciéndose en la segunda mitad.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Tras la conclusión de esta fecha FIFA con los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cierra de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

Próximos rivales de la Selección

Todavía no están definidos los rivales, lo que sí se supone es que serán amistosos debido a que, si bien en 2027 comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las mismas siempre comienzan a partir del segundo semestre del año posterior a la Copa del Mundo pasada.

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En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol. Además, se habla de que la Selección juegue la mayor parte de sus amistosos en el extranjero. Sin embargo, está claro que la ausencia de Lionel Messi dificultará las negociaciones comerciales.

Próximas fechas FIFA

2027 : 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre.

: 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre. 2028: 20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre.

20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre. 2029 : 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre.

: 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre. 2030: 18 al 26 de marzo; 3 al 11 de junio*

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*última previa al Mundial 2030.

En síntesis