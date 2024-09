Los puntajes de Argentina vs. Colombia por las Eliminatorias: Jugador x Jugador

Emiliano Martínez (5): En líneas generales mantuvo la firmeza, la seguridad y la atención a lo largo de todo el juego. Tuvo algunas dudas en las pelotas por arriba.

Gonzalo Montiel (4,5): No tuvo su mejor presentación con la Albiceleste. Contó con algunas complicaciones en el aspecto defensivo, incluso recurriendo al juego brusco, y no participó en ataque.

Cristian Romero (5): Otro que no fue autor de errores groseros, pero que no tuvo el nivel que acostumbra. De a ratos sufrió por el clima y no pudo imponerse en las alturas.

Nicolás Otamendi (4): Protagonizó un par de intervenciones interesantes pero también un puñado de desatenciones. Fue al límite y terminó cometiendo penal sobre Muñoz.

Lisandro Martínez (5): Si bien no cometió errores groseros durante su estadía en el campo, no ofreció las garantías de siempre en la marca. Por otra parte, no gravitó en la faceta ofensiva.

Rodrigo De Paul (4,5): Ofreció la entrega y el despliegue de siempre, aunque no tuvo su mejor partido. Por momentos sufrió en torno a la contención en su sector y no pudo generar riesgo en ataque.

Enzo Fernández (6): Le dio un buen destino a la pelota en prácticamente todas sus intervenciones. Por el contrario, no fue del todo efectivo cuando tuvo que recuperar el esférico.

Leandro Paredes (6): Mostró dos caras. Por un lado, fue muy peligroso con sus envíos con pelota parada. Por el otro, no logró imponerse a la hora de la contención y de la recuperación.

Nicolás González (7): Fue el mejor jugador de Argentina sobre el campo de juego. Concentrado, comprometido y luchador. Marcó el empate parcial con una gran maniobra.

Julián Álvarez (6): Sacrificio, lucha y presión de principio a fin, incluso generando el error del rival. Le faltó algo de claridad a la hora de las resoluciones en un par de acciones.

Julián Álvarez en acción. (Foto: Prensa AFA)

Lautaro Martínez (5): Al igual que su compañero de ataque, peleó y obligó de forma permanente. Pese a ser un dolor de cabeza constante para la defensa rival, no estuvo del todo fino en las culminaciones.

Ingresaron:

Nahuel Molina (6): No tuvo problemas en defensa pero no gravitó en ataque.

Marcos Acuña (6): Sin inconvenientes en la marca y participativo en ofensiva.

Alexis Mac Allister (6): Mucho contacto con la pelota desde su ingreso.

Giovani Lo Celso (-): Participativo pero algo errático con el balón.

Paulo Dybala (-): Escasos minutos en el campo de juego.