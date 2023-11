Ya pasó prácticamente un año de la coronación de la Selección Argentina en el marco de la Copa del Mundo de Qatar 2022, poniéndole de esa manera punto final a una racha adversa de más de 36 años de sequía en el marco del certamen futbolístico más importante de todos. Sin embargo, la algarabía sigue reinando en el seno de la Albiceleste.

En ese contexto, una de las grandes revelaciones que tuvo el combinado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni fue Alexis Mac Allister, alguien que hasta poco tiempo antes no era una pieza indiscutida de la convocatoria y que terminó siendo titular y marcando diferencias de manera clara y contundente partido tras partido.

De todas maneras, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, con pasado también en Boca Juniors y Brighton y con presente en un peso pesado del calibre de Liverpool, se mostró arrepentido por una cuestión en particular relacionada con el mencionado Mundial de Qatar 2022. Y sorprendió a propios y extraños.

En declaraciones brindadas a ‘Star+’, el futbolista de 24 años de edad y nacido en Santa Rosa, provincia de La Pampa, habló sobre una cuenta pendiente de esa Copa del Mundo. Algo puntual que le habría gustado disfrutar más pero que no lo hizo, por lo que, un año después, continúa lamentándose pese al estruendoso logro conseguido con Argentina.

“Lamentablemente hoy me arrepiento de que en ese momento quizás no tuve la Copa del Mundo tanto en mis manos, pero había muchas personas que estaban ahí y querían tenerla”, comenzó exteriorizando al respecto el polifuncional mediocampista que ya se ganó un lugar de sumo privilegio dentro de la consideración del cuerpo técnico argentino.

“Ojalá que en otro momento pueda tener la posibilidad de tocar la verdadera otra vez”, completó sobre esta cuestión el volante que debutó oficialmente con la Selección Argentina allá por 2019 y que durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 pudo despacharse con una anotación en el marco de sus seis destacadas presentaciones.

El 3-3 de Mbappé en Qatar

“Yo estaba saludando a alguien que no me acuerdo quién era, de espaldas a la jugada, y alguien grita: ‘No’. Entonces, ya me di cuenta de que no era algo bueno y cuando me di vuelta era el penal para ellos”.

La tapada de Dibu Martínez a Kolo Muani

“Yo estaba en el banco y creo que fui uno de los pocos que reaccionó a la atajada porque estaban todos como en shock, nadie lo podía creer. Aparte, ahí se vino la contra rápido que después cabeceó Lautaro y fue un momento intenso”.

El penal definitorio de Montiel

“Había que prepararse para correr. Yo me quedé parado y después empecé a caminar. Miré hacia atrás del banco donde estaba mi familia. Fue lo primero que hice y después crucé toda la cancha caminando. Crucé al arquero, lo felicité y seguí caminando hasta que llegué al lugar donde estaban todos mis compañeros ahí festejando”.