Javier Mascherano trabaja para presentar la mejor Selección Argentina posible en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 (se jugará del miércoles 24 de julio al viernes 9 de agosto). No obstante, la postura inflexible de la mayoría de los clubes son palos en la rueda que complican su camino hacia la Medalla de Oro.

Si bien ya tiene el ok del Manchester City por Julián Álvarez y la autorización del Benfica por Nicolás Otamendi, el Jefecito todavía tenía latente la ilusión de sumar algo más de nivel con la inclusión de Alejandro Garnacho. Sin embargo, se confirmó lo que tanto se temía por parte del Manchester United.

Desde Old Trafford, hace días, ya habían transmitido pesimismo. Pero las noticias más recientes fueron las que, en definitiva, terminaron de cerrarle la puerta al joven atacante. Es que The Red Devils informó que Erik ten Hag continuará siendo el entrenador del primer equipo y, justamente, el neerlandés es el que más se opone a esta opción en particular que tenía la Selección Argentina para su frente ofensivo.

Más allá de las especulaciones de la prensa británica respecto a un cambio de técnico por la decepcionante campaña tanto en la Champions League (fue último en la fase de grupos y ni siquiera pudo acceder al Repechaje para los Octavos de Final de la Europa League) como en la Premier League (acabó octavo a 31 puntos del campeón Manchester City), Ten Hag salvó su puesto con la consagración en la FA Cup.

Erik ten Hag junto a Alejandro Garnacho.

Enzo Fernández tampoco será cedido por el Chelsea

En línea con lo que sucede con Alejandro Garnacho y el Manchester United, la Selección Argentina de Javier Mascherano ya había recibido el rechazo del Chelsea a su pedido por Enzo Fernández. Enzo Maresca, el técnico que reemplazó a Mauricio Pochettino, quiere contar con el ex River para la pretemporada.

¿Cuáles serán los delanteros de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Javier Mascherano anticipó que se tomará todo junio para definir la lista de 18 convocados (4 reservas) que debe presentarle a la FIFA el 3 de julio (y al Comité Olímpico Internacional el 5) para el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De igual modo, se vislumbra que para la delantera tendrá a Julián Álvarez, Pablo Solari, Thiago Almada, Lucas Beltrán y Claudio Echeverri. Además, Giuliano Simeone, Santiago Castro, Thiago Fernández y Luciano Gondou, son otros de los atacantes que están en la órbita y que podrían conformar la nómina para el certamen que se disputará en la capital francesa.