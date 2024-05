Las principales ligas de Europa llegaron al cierre en el último fin de semana de mayo. Con lo cual, además de develarse por completo los campeones, los clasificados a las competiciones internacionales y los descensos, también quedó decretada la tabla de los máximos goleadores de la temporada.

Harry Kane y Kylian Mbappé quedaron como los artilleros absolutos contando las cinco grandes ligas del Viejo Continente (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1) con 44 tantos cada uno entre sus respectivas actuaciones con el Bayern Munich y el París Saint-Germain.

¿Y los delanteros de la Selección Argentina? Lautaro Martínez, que en un momento llegó a estar en el podio, terminó en el escalón número 16 con 27 goles en 44 partidos con el Inter de Milán. No obstante, quedó como el líder de la tabla de goleadores de la Serie A con 24 (segundo quedó Dusan Vlahovic con 16).

Entre los atacantes albiceleste, más atrás aparece Julián Álvarez en el puesto 26. La Araña registró 17 tantos en 52 encuentros entre todas las competencias que disputó con el Manchester City de Pep Guardiola (en la Premier League quedó en el vigesimotercer puesto con 11 gritos, en tanto que la cima la ocupó su compañero Erling Haaland con 27).

Lautaro Martínez, el argentino con más goles en la temporada en Europa.

Siguiendo con los argentinos, detrás del ex Racing y el ex River asoma Paulo Dybala (puesto 38). La Joya, que no será tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Copa América, anotó 16 goles en 39 presentaciones con la Roma. Luego, figuran: Nicolás González (84) 15 goles en 42 partidos con la Fiorentina y Alejandro Garnacho (184) 10 en 50 con el Manchester United.

La Fiorentina todavía tiene que jugar la Final de la Conference League y un partido postergado por la Serie A

Nicolás González puede mejorar sus estadísticas con la Final de la Conference League que disputará con la Fiorentina este miércoles 29 de mayo ante el Olympiacos de Grecia en el OPAP Arena de Atenas. Además, también participarán Lucas Martínez Quarta, Lucas Beltrán y Gino Infantino.

Por otra parte, a la Viola le quedó un encuentro pendiente con Atalanta (campeón de la Europa League) correspondiente a la Serie A, a causa de la demanda que ambos elencos tuvieron durante el semestre en el plano internacional.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024?

La Selección Argentina debutará en el Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024 el próximo 20 de junio ante Canadá en Atlanta. El segundo partido será frente a Chile en Nueva Jersey el 25 del mismo mes y cerrará ante Perú el 29 en Miami.