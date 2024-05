Los portales del Reino Unido no perdonaron al arquero de la Selección Argentina por el gol en contra que se hizo frente al Liverpool.

No hay dudas en que para la Argentina Emiliano Martínez es el mejor arquero del mundo. Con su temperamento y sus rendimientos determinantes logró, primero en la Copa América de Brasil 2021 y posteriormente en la Finalissima y en la Copa del Mundo de Qatar 2022, derribar la tendencia negativa con la que la selección albiceleste cargó en sus espaldas por casi tres décadas.

Y en el Aston Villa lo ven de la misma forma (de hecho, gracias a él volvieron a disputar una semifinal internacional después de 42 años y están a un paso de clasificar a la Champions League de la temporada que viene), a pesar del gol en contra que se hizo contra el Liverpool, en el 3 a 3 que se llevó a cabo en el Villa Park por la jornada 37 de la Premier League.

No así los medios ingleses que consideran al Dibu Martínez como un ”portero arrogante” y que cada vez que pueden aprovechan la ocasión para pegarle. Como por ejemplo The Sun, que se pasó tres pueblos en su crítica sobre el tanto que el guardameta de la Scaloneta le concedió al elenco de Jurgen Klopp: ”Buscó la pelota como un borracho persiguiendo un globo”.

El que estuvo un poquito más liviano, en este caso, fue Mirror, que de igual modo intentó exponer al Campeón del Mundo: ”Lo arruinó por completo, derramando el balón sobre la línea mientras intentaba desesperadamente recuperarlo. La confianza y la valentía innatas de Martínez son innegables, pero pareció que lo pillaron sin concentrarse en los primeros 61 segundos”.

Parte de la secuencia del gol en contra que se hizo Emiliano Martínez vs. Liverpool.

Por su pate, Sky Sports remarcó: ”Al campeón de la Copa del Mundo con Argentina le tomó 62 segundos para ser humillado. Debió haber sido sencillo para él, pero agarró la pelota, falló y permitió que le golpeara el pecho. Presa del pánico, extendió la mano para recuperarlo detrás de él y lo empujó hacia adentro. Un gran error”.

The Sun, Mirror y Sky Sports resaltaron el récord negativo de Emiliano Martínez en la Premier League

Los medios citados subrayaron en sus reportes que Emiliano Martínez se convirtió en el primer arquero de la historia de la Premier League en registrar tres goles en contra. Además del que se hizo ante el Liverpool, sufrió el mismo error frente al Arsenal en el 2023 y vs. Manchester United en el 2022.

En esta estadística negativa, detrás de Dibu quedaron guardametas de la talla de Petr Cech (Chelsea), Mark Bunn (Norwich City), Shay Given (Newcastle United), Robert Green (West Ham United), Tom Heaton (Burnley) y Jussi Jaaskelainen (Bolton Wanderers), todos con dos.

Gary Neville salió a respaldar a Emiliano Martínez

A pesar de los palos que le arrojaron desde los medios de comunicación, el Dibu recibió el respaldo de una leyenda del fútbol inglés como Gary Neville: “Me encanta un portero que tiene presencia”, dijo a la señal Sky Sports. “No sólo su presencia física, sino en general en el campo. Es un poco loco, confiado, un personaje enorme. Jugué con Peter Schmeichel, que era un tipo de personaje similar. Alisson ha sido el mejor del mundo durante los últimos años, pero creo que lo que Martínez ha hecho este año con Villa y dónde están, ha sido una gran parte por él. Me imagino en ese vestuario, la forma en que da la confianza en ese equipo es increíble, un ganador de la Copa del Mundo y todo lo que eso trae”.

Aston Villa, a un paso de clasificar a la Champions League 2024/2025

El empate que consiguió el Aston Villa vs. Liverpool dejó a los dirigidos por Unai Emery en la puerta de la Champions League 2024/2025. De esa manera, a falta de una jornada para el cierre del calendario de la Premier League, le sacó cinco puntos al Tottenham, que si este martes no le gana al Manchester City ya no tendrá chances de arrebatarle el cupo al equipo del Dibu Martínez.