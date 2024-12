Independiente comenzó el año de manera crítica, pero en el segundo semestre del 2024 logró cierta estabilidad de la mano de Julio Vaccari y terminó cumpliendo el objetivo pautado de clasificar a la Copa Sudamericana 2025. El gran cambio del Rojo se dio cuando el entrenador pudo contar con refuerzos a mediados de la temporada, que potenciaron al equipo y fueron efectivos, como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola y Federico Vera.

Pensando en un 2025 en el que afrontarán la doble competencia y buscarán ser protagonistas, los de Avellaneda se están moviendo fuertemente en el mercado de pases y buscan cerrar varios refuerzos. Una de las posibles caras nuevas de Independiente sería Luciano Cabral, por quien ya están negociando según se supo en las últimas horas.

El periodista de BOLAVIP, Germán García Grova, informó que el Rojo está peleando mano a mano con el Colo Colo de Jorge Almirón por el fichaje del argentino nacionalizado chileno de 29 años, que actualmente se encuentra jugando para el León de México.

El club de Santiago de Chile le ofreció un contrato mejor que el propuesto por Independiente, pero los de Vaccari se acercaron más a lo que pretende el club para vender su pase, por lo que ambos equipos se disputan su fichaje.

ver también Los 7 jugadores que se irán de Independiente a fin de año

Cabral tiene una historia de vida única en el mundo del fútbol. El volante surgió en Argentinos Juniors y disputó 60 partidos entre 2014 y 2016, lo que le valieron una cesión al Athletico Paranaense. Luego de seis meses, el club brasileño canceló el préstamo y regresó al Bicho, ya que fue vinculado con un crimen en su ciudad natal, por la que no solo estuvo en un proceso judicial, sino que incluso fue apresado durante más de 3 años.

Publicidad

Publicidad

En concreto, en aquel entonces fue relacionado con un crimen en General Alvear, Mendoza, junto con su padre y un primo suyo. En 2019, fue hallado culpable y se lo condenó a 10 años de prisión, aunque con menos de la mitad de la pena cumplida, Cabral pudo salir en libertad condicional por buena conducta, y en 2023 se reincorporó al fútbol debido a que Coquimbo Unido de Chile lo contrató.

El gran nivel de Luciano Cabral en Coquimbo lo llevó a la Selección de Chile, ya que posee la doble nacionalidad, y en paralelo lo contrató el León de México en julio de este 2024. Solo seis meses después de su arribo a tierras aztecas, el volante mendocino podría regresar a Argentina para jugar en Independiente, o mismo al país trasandino para ponerse la camiseta de Colo Colo.

¿Por qué estuvo preso Luciano Cabral?

En la madrugada del Año Nuevo de 2017, Cabral se encontraba en su General Alvear local cuando se lo vinculó junto con su padre y uno de sus primos con un homicidio en la calle producto de una pelea. Sus dos familiares fueron detenidos por las autoridades locales, y el futbolista se entregó a la policía. Tras esto, fue declarado culpable como coautor de asesinato, a pesar de que Luciano Cabral se adjudica la inocencia y que él no tuvo vínculo con el homicidio.

Publicidad

Publicidad

Ya desde la cárcel, Cabral se ha referido a esta situación: “No tengo nada que ver con lo pasó… Yo no maté a nadie. Recuerdo que hubo una pelea a la que llegué después de lo sucedido. Por eso se me acusa de haber participado. En la pelea participaron familiares. Mi papá y unos primos, pero yo me encontré con ellos después de todo. De hecho me enteré después de que había muerto una persona. No sé ni cómo empezó. Yo estaba durmiendo cuando pasó todo”, señalaba.

Sobre lo que sucedió, el futbolista en ese mismo momento también añadiría: “Mi papá había tenido problemas con la persona que falleció. Problemas que siempre hay en los barrios. Yo me presenté a la justicia porque decían que había participado. Nunca estuve fugado como se dijo“.

Lo concreto es que, desde 2023, se encuentra en libertad condicional y por eso pudo volver a las canchas con 27 años. Hoy, a sus 29, ha sido figura en Coquimbo Unido, se ganó un lugar en la Selección Chilena, fue transferido a León y ahora podría recalar en Independiente o Colo Colo, los dos equipos que se disputan su ficha.

Publicidad

Publicidad

Los refuerzos que busca Independiente para el 2025

El periodista de ESPN, Damián Iribarren, reveló que Independiente ya tiene encaminadas dos incorporaciones: Walter Mazzantti de Huracán y Pablo Galdames de Vasco da Gama, quienes corren con serias chances de ser los primeros refuerzos del Rojo.

ver también Mercado de pases de Independiente: dos refuerzos al caer y negociaciones por un jugador de San Lorenzo

Además, el jornalista expresó que se está negociando con Malcom Braida de San Lorenzo y con Imanol Machuca, de Fortaleza. A estos, ahora, se suma Luciano Cabral como un posible refuerzo.

Y no termina ahí, ya que también se mencionó que Independiente saldría al mercado de pases a buscar uno o dos jugadores más para reforzar la defensa, ya que Joaquín Laso no renovará su contrato y Marco Pellegrino no es tenido en cuenta. Por último, en caso de que Gabriel Ávalos, quien tiene un sondeo de Olimpia de Paraguay, sea transferido, también irán por un reemplazante en el ataque.

Publicidad

Publicidad

ver también Independiente y Racing se lo pelearon en un mercado, sigue jugando a los 38 años y podría enfrentarse a Boca en la Copa Argentina