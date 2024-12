La cartita de Navidad de Boca tiene nombre y apellido: Giuliano Galoppo. Desde La Ribera presentaron una oferta de aproximadamente 2,5 millones de dólares para quedarse con el volante ofensivo del São Paulo de Brasil, que viene de atravesar una particular situación en el mercado de pases.

La propuesta deslizada por el Consejo de Fútbol es por el 50% de la ficha del ex Banfield, la cual aún no tiene respuesta por parte de la directiva del Tricolor. Por otro lado, según pudo averiguar BOLAVIP, todavía no existe un acuerdo entre el Xeneize y Galoppo por su contrato, un detalle que deberán sellar si la negociación entre las partes avanza de forma positiva.

En Boca tomaron esta medida tras enterarse que el Santos de Brasil no pudo cerrar la llegada del argentino, en una operación que parecía sellada pero que se derrumbó al no coincidir en cuestiones contractuales. Ahora, las chances de que el volante vuelva al fútbol argentino son concretas.

Presentada la oferta, el Xeneize aguarda por la respuesta del São Paulo en las próximas horas y la sensación es que desde Brasil accederán a negociarlo por la mitad de su pase, pero se desconoce la postura del Tricolor ante la propuesta de Boca.

No fue un año sencillo para Galoppo en el Brasileirão, ya que debió pasar por el quirófano en distintas oportunidades. Recientemente, el exjugador del Taladro fue sometido a una artroscopía de rodilla y se perdió la recta final del campeonato local, pero apunta su recuperación para iniciar la próxima temporada de la mejor manera desde lo físico.

En caso de llegar a Boca, Giuliano deberá unirse a la pretemporada que comenzará el próximo jueves 2 de enero por decisión del entrenador Fernando Gago. Las negociaciones están en marcha y desde la Ribera esperan poder cerrarlo lo antes posible para que comience sus trabajos a la par del grupo.

Los nombres que está buscando Boca para 2025

Gonzalo Piovi

El futbolista de 30 años está jugando en Cruz Azul y tiene contrato hasta 2026. Fernando Gago lo conoce de su paso por Racing como entrenador, pero si quiere contratarlo deberá negociar con el cuadro mexicano.

Ayrton Costa

El zurdo de 25 años está actualmente destacándose en Royal Amberes. Supo mostrarse como lateral en Platense, pero en Independiente se afianzó como central. Es del gusto del Consejo y de Gago, pero tiene contrato hasta 2028 con el elenco belga.

Bruno Amione

El ex zaguero de Vélez tiene 23 años y es un viejo deseo de la dirigencia de Boca. Además, encaja en el estilo de Gago, pero llegó a Santos Laguna este año, por lo que no será fácil sacarlo de México.

Valentín Gómez

El central de Vélez es pretendido por la dirigencia del Xeneize, incluso antes de que llegara Gago. Pero, en Boca saben que no será fácil negociar con el Fortín, que planea venderlo al exterior.

Rodrigo Battaglia

El ex mediocampista de Huracán y de Racing es uno de los pedidos de Fernando Gago. Figura en Atlético Mineiro de Brasil, su contrato termina en diciembre de 2025 y no ve con malos ojos volver a la Argentina.

Aníbal Moreno

Supo ser fundamental en el esquema de Gago en Racing y por eso a Pintita le encantaría contar con el en 2025. Pero, saben en la dirigencia que habría que hacer un esfuerzo importante para sacarlo de Palmeiras, en donde es titular indiscutido.

Lucas Robertone

El ex Vélez vuelve a sonar en Boca. Riquelme ya lo había marcado en otros mercados de pases, pero nunca pudo cerrarlo. Con 27 años, se destaca en el Almería, en la segunda división de España y es una opción potable para nutrir el medio.

Santiago Ascacibar

El volante de Estudiantes tiene 27 años y también entra en los plantes de Gago y del Consejo de Fútbol. Para sacarlo del Pincha, Riquelme deberá sentarse a negociar con Verón, algo que no será fácil porque el Pincha juega Libertadores y quiere contar con uno de sus pilares.

