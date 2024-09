Las primeras jornadas de la temporada 2024/2025 de las cinco ligas más importantes de Europa (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia) sorpresivamente no cuentan con los registros de los dos delanteros más destacados de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni.

El arranque no fue el ideal ni para Lautaro Martínez ni para Julián Álvarez. El Toro, tras ser goleador de la Serie A el curso pasado con 24 anotaciones, todavía no logró hacer su aporte en las primeras tres fechas del Inter de Milán en el Calcio (en el segundo partido vs. Lecce no pudo participar por fatiga muscular). De hecho, su compañero Marcus Thuram fue quien sacó pecho al marcar cuatro tantos.

Mientras que la Araña, por su parte, aún se está adaptando al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Si bien tuvo participaciones destacadas ante Girona y Espanyol por la segunda y tercera fecha de LaLiga, al ex Manchester City le está costando encontrar el gol.

No obstante, frente a esta sequía de celebraciones por parte de los atacantes de la Selección Argentina, la presencia albiceleste, en el top ten del ranking de los máximos goleadores de Europa, está a cargo de Mateo Retegui. El ex Boca, Estudiantes y Tigre, entre otros, aparece sexto en la tabla con tres goles anotados para Atalanta.

Mateo Retegui ya suma 3 goles en la Atalanta.

El nacido en San Fernando (que desde principios del 2023 forma parte de la Selección de Italia) registra la misma cantidad que Raphinha del Fútbol Club Barcelona, que Bradley Barcola del París Saint-Germain, que Bryan Mbeumo del Brentford y que Noni Madueke del Chelsea.

Así está el top ten de los máximos goleadores de Europa

Erling Haaland ya lidera la tabla de goleadores de las cinco grandes ligas de Europa con 7 anotaciones. Detrás del delantero noruego del Manchester City aparecen: Mason Greenwood (5), Marcus Thuram (4), Robert Lewandowski (4), Andrej Kamaric (4), Raphinha (3) Bradley Barcola (3), Bryan Mbeumo (3), Noni Madueke (3) y Mateo Retegui (3).

Lautaro Martínez y Julián Álvarez buscarán recuperar el gol con la Selección Argentina

Lautaro Martínez y Julián Álvarez ya emprendieron viaje hacia Argentina para ponerse a disposición de Lionel Scaloni de frente a los duelos con Chile y Colombia por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Ambos buscarán reencontrarse con el gol con la camiseta albiceleste, primero el jueves 5 de septiembre en el Estadio Monumental y después el martes 10 del mismo mes en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.