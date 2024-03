Nicolás Valentini vivió su primera experiencia en la Selección Argentina Mayor y se volvió con dos victorias. Si bien no pudo sumar minutos, el defensor compartió concentración con los campeones del mundo y empezó a integrarse al grupo. Rodrigo De Paul, uno de los que se encarga de romper el hielo con los más jóvenes, había soltado una chicana al respecto.

“Todavía no los pude traer a jugar al truco, me está costando ja“, había tirado el mediocampista, dando a entender que la nueva camada todavía estaba un poco tímida. Sin embargo, en su regreso a Buenos Aires, el zaguero dijo lo contrario: “Estuvimos jugando al truco todo el día. Garnacho creo que sí sabe, pero con él no jugamos”.

Sobre su experiencia en la última semana, Valentini expresó: “Fue un sueño. Mi familia estaba muy feliz, no lo podíamos creer. Se vio reflejado el esfuerzo que hicieron cuando yo era chico. Fue una gran experiencia y esperemos seguir sumando”.

Qué dijo Valentini sobre renovar el contrato con Boca

Valentini es uno de los futbolistas que termina su contrato a fin de año y, si Boca no le renueva antes del 30 de junio, podrá firmar un precontrato con cualquier equipo para irse como jugador libre. Desde hace varias semanas que el Consejo de Fútbol negocia con el representante del futbolista, pero aún no hubo grandes novedades.

El marcador central fue consultado por el estado de las negociaciones y respondió: “Estamos hablando, esperemos que se pueda dar todo“. Puertas adentro hay optimismo pensando en la continuidad del zurdo.

¿Qué clubes europeos tienen a Valentini en carpeta?

Según había avanzado hace algunos días atrás el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, el defensor de Boca había sido pretendido por Olympiacos de Grecia y Lazio de Italia ya desde el pasado mercado de fichajes, pese a que ninguno de los dos clubes terminó avanzando con una oferta formal.