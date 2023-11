Luego del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Brasil en el Maracaná, Lionel Scaloni sorprendió a todo el planeta poniendo en duda su continuidad al mando del conjunto campeón de América y del Mundo. En conferencia de prensa, el entrenador argentino reveló: “Ahora toca una cosa importante que quería decir, que es parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar”.

Y eso no fue todo, ya que además señaló: “La vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar en este tiempo. Después se lo diré a los jugadores, se lo diré al presidente porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles. No estoy diciendo que me voy, estoy diciendo lo que está pasando”. Lógicamente, sus dichos no tardaron en generar preocupación en nuestro país.

Lo cierto es que no es la primera vez que Scaloni es cauto o incluso alarmante con su futuro, ya que en múltiples ocasiones se ha mostrado firme a seguir pensando solamente en el presente sin hablar del futuro. Primeramente, este tipo de declaraciones las solía dar antes o durante el Mundial de Qatar de 2022, ya que su contrato vencía en diciembre de dicho año y no había detalles de su renovación. Finalmente, luego de la coronación en el país de Medio Oriente, se hizo oficial su extensión de vínculo hasta diciembre de 2026, pero aún así Scaloni siempre fue contundente respecto a su futuro.

De hecho, en septiembre de este año, antes que se dé la primera fecha de Eliminatorias, Lionel Scaloni en conferencia de prensa había sido consultado acerca de la continuidad de Leo Messi en la Selección Argentina hasta el próximo Mundial. Sobre esto, el entrenador no solo habló del futuro del capitán albiceleste, sino que también habló del suyo.

“No sé si voy a estar, te aseguro que no se sabe. Con Messi no hablo de eso. El fútbol es muy cambiante. Ante una eventual clasificación al próximo Mundial, todos quisiéramos que esté ahí, pero pensar o hablar de eso no sería prudente”, soltó Scaloni en aquel entonces, en lo que era la previa del encuentro ante Ecuador de la primera fecha de las corrientes Eliminatorias, dejando la duda sobre el futuro de Leo Messi, y deslizando también la duda sobre su futuro. Ahora, más que nunca, estas palabras toman fuerza tras el planteo de su posible salida en las últimas horas. Quedará saber que terminará decidiendo Scaloni.

Los posibles motivos de la declaración de Scaloni

Según el Diario Olé, los motivos de la declaración de Lionel Scaloni se deben a un desgaste en la relación con Claudio Tapia, algo que ya había sucedido en otro momento y que incluso en su momento demoró la renovación de su contrato. Además, el medio destacó que desde el cuerpo técnico hablan de una “falta de respaldo” en cierta toma de decisiones de parte del Presidente de AFA.

También según Olé, de parte de la Asociación del Fútbol Argentino, transmitieron que se encuentran sorprendidos por las declaraciones de Scaloni y saben que realmente se plantea dejar el cargo si fue capaz de soltar dicha frase en un momento tan especial como luego del triunfo ante Brasil en el Maracaná. Sin embargo, también sostienen que harán lo imposible para que el entrenador siga en el cargo respetando su contrato. Habrá que esperar, las próximas semanas serán claves.