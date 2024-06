No sólo la final de Qatar 2022: Julián Álvarez reveló cuáles fueron sus momentos de mayor presión y se acordó de River

La Selección Argentina ganó su tercera Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022 en Qatar, en un histórico partido ante Francia. Los 26 miembros de ese plantel y todo el cuerpo técnico quedarán inmortalizados en la historia albiceleste, y poco a poco, van abriéndose sobre sus sensaciones en el partido decisivo.

Julián Álvarez es el más reciente en hacerlo. El delantero que se prepara para disputar la Copa América con la Selección Argentina habló sobre lo que sintió en esa final, y la destacó como el momento de mayor presión que vivió como futbolista.

Julián reconoció que uno de los pensamientos que constantemente se cruzaba por su cabeza en la previa del partido con Francia tenía que ver con el pueblo argentino: “La gente en Argentina es muy pasional en su forma de vivir el fútbol, no podíamos defraudarlos”, expresó en una entrevista con adidas.

A pesar de no haber sido uno de los ejecutores de los tiros desde el punto penal en la tanda, Julián Álvarez habló sobre cómo se vivió ese momento: “Los penales, que sabes que errás y perdés la final del mundo… Es un momento de mucha presión, mucha adrenalina”, le reconoció a Bernardo Silva, su compañero del Manchester City, con el cual se sentó a hablar del tema.

Julián Álvarez destacó la final de Qatar 2022 como el momento de mayor presión en su carrera.

La final de la Libertadores en Madrid, uno de los momentos que destacó Julián Álvarez

El segundo hecho en el que hizo hincapié Julián Álvarez al hablar sobre las situaciones de mayor presión que vivió en su carrera en el fútbol no podía ser otro sino Madrid. La final de la Copa Libertadores ante Boca es algo que el hincha de River no olvidará jamás, y Julián Álvarez tampoco.

“Mi primer Superclásico fue la final de la Copa Libertadores en Madrid”, recordó Julián. Y reconoció: “Entré unos minutos, era un partido super importante, de mucha presión”, a pesar de que en lo personal, todavía no era uno de los jugadores fuertes de aquel plantel.

El primer Superclásico de Julián Álvarez: la final de la Copa Libertadores en Madrid.

Julián terminó siendo campeón de esa Copa Libertadores con River, y aunque todavía no era el delantero en el cual se ha convertido, no olvida esa final que lo marcó a fuego.

El tercer momento que destacó Julián Álvarez

Obligado a mencionar un tercer momento impactante en su carrera, Julián admitió que dar el salto al Manchester City le costó más de lo que uno hubiera imaginado.

“Podría mencionar como un desafío, un momento de presión, el cambio de venir de Argentina a un club de Europa. Una liga diferente, un club diferente, con otro idioma, otra cultura, otro clima“, reflexionó el delantero argentino. “Eso fue un desafío y sentía un poco de presión porque no sabía con qué me iba a encontrar. No sabía si iba a estar a la altura, si iba a rendir“, reconoció.

Julián ya lleva más de 100 partidos con la camiseta del Manchester City.

Julián Álvarez se prepara para el debut de la Selección Argentina en Estados Unidos, que tendrá lugar el jueves ante Canadá, en lo que será el inicio de la campaña para retener el título obtenido tres años atrás en el Maracaná y que inició todo el camino que los llevó a ser campeones del mundo.