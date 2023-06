La Selección Argentina encara los últimos entrenamientos antes de disputar su primer amistoso de la gira asiática, en contexto de fecha FIFA, y Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en China para hablar de la actualidad del plantel, el estado físico de sus jugadores y otros temas variados que involucran a la Albiceleste.

El contacto con los medios se da a 24 horas de conocerse la tajante frase de Lionel Messi sobre el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, casi confirmando que no estará presente en la próxima Copa del Mundo para defender el título con la Selección Argentina. Es por eso que Gastón Edul, periodista de TyC Sports, le preguntó al DT sobre los dichos del capitán en Titan Sports.

“Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. La realidad es que va a ir viendo cómo se va encontrando. Vamos a ir decidiendo, pero creo que es lo lógico. Falta tanto para el Mundial, ir más allá no tiene sentido. Con el paso de los meses veremos si tiene ganas, porque es lo importante. No hay otra. Se tiene que sentir bien”, declaró el seleccionador nacional, medido con sus palabras pero sin cassette.

Con la misma determinación, Scaloni también respaldó a Leo en su decisión de irse al Inter Miami. “Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y una ciudad que creo que lo va a tratar de maravilla. Va a ser feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, lo tiene merecido”, concluyó. Un espaldarazo de referente a referente.