Alejandro Gómez es uno de los 26 campeones del mundo con la Selección Argentina de 2022, pero con él sucedió algo extraño y es que se produjo un quiebre con el resto del grupo y no dijo presente en ningún reconocimiento posterior. Actualmente está suspendido por doping positivo, pero así y todo recordó situaciones particulares de la conquista del Mundial de Qatar.

El reto de Scaloni

El 9 de diciembre de 2022 quedará en la memoria de los argentinos por la histórica serie entre la Selección Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Fue un partido para el infarto con todos los condimentos que uno se pueda imaginar. La Albiceleste se impuso por penales, pero en el primer turno había caído Brasil ante Croacia y los europeos esperaban al vencedor de Argentina y Países Bajos en semifinales.

Gómez relató en diálogo con el medio italiano Cronache di Spogliatoio: “Estaba jugando Brasil con Croacia. Estamos yendo al estadio, gol de Brasil. Sabíamos que contra Brasil era el único partido que podíamos perder. Llegamos y gol de Croacia. Nos alegramos”.

Acto seguido contó el enojo de Lionel Scaloni en el vestuario: “Entramos al vestuario, nos estábamos cambiando y empezamos a festejar como un triunfo nuestro el de Croacia. Hasta que entra Scaloni insultando a todo el mundo y nos dice: ‘¿Qué carajo están haciendo? Dale que tenemos que jugar’. Nosotros estábamos todos abrazados porque teníamos una gran confianza y era imposible perder contra Holanda”.

La atajada de Dibu a Kolo Muani

Papu también recordó lo que fue la impresionante atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani en la última jugada del tiempo extra entre Argentina y Francia cuando la final estaba 3 a 3. Gómez dijo: “Fue una completa locura. Cuando veo que la pelota pasa por adelante de Otamendi, pensé: ‘Se acabó’. Incluso el banco de suplentes de Francia estaba listo para festejar. Entonces hizo esa parada sensacional”.

Los festejos con la gente

“Nos subimos al avión: 25 horas de viaje. Llegamos a Buenos Aires y nos esperaban 50 mil personas. Al día siguiente, sin embargo, eran 5 millones. Al final de la fiesta, tomé un taxi a casa con mi familia. Después de tanto tiempo en el vagón abierto, estaba completamente quemado, no podía ni sentarme”, cerró el Papu Gómez, quien después del Mundial de Qatar nunca más fue convocado a la Selección Argentina.

La anécdota con Salt Bae

Salt Bae es un cocinero reconocido en las redes sociales, quien tras la final del Mundial se metió en el campo de juego y prácticamente hostigó a todos los campeones del mundo. Así lo recuerda Papu Gómez: “Después de la final del Mundial de Qatar, fue pura locura. Todos estábamos llorando. Hay una anécdota que me hizo reír mucho: estábamos en el campo y allí estaba Salt Bae, el chef que es famoso por cómo echa la sal. Estaba en el terreno de juego y se había llevado la copa. Y nosotros con nuestra familia estábamos esperando para tomar fotos. ¿Pero qué estaba haciendo allí? Todavía no lo sé, ja”.

¿Qué pasó entre Papu Gómez y el resto de los campeones del mundo?

Desde la conquista del Mundial de Qatar salieron muchas teorías respecto a qué fue lo que pasó entre Alejandro Gómez y sus compañeros de la Selección Argentina. Cuál de todas ellas es cierta todavía no se sabe y sería irresponsable reproducir algunas de las mismas ya que son cosas pesadas. Lo que sí es seguro es que la relación no es buena, hubo un quiebre entre el Papu y sus ex compañeros.