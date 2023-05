Después de lo que fue la Fecha FIFA para celebrar la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina vuelve al ruedo para lo que es la preparación de cara a las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo 2026 con la disputa de dos amistosos. Todo ocurrirá en Asia, una gira de junio 2023 que dispondrá de los cruces frente a Australia el 15 de junio acompañado por Indonesia el 19 de dicho mes.

Nuevamente Lionel Scaloni buscará seguir potenciando una nómina que posee a más de 20 integrantes del certamen conquistado en medio oriente, pero del cual aparecen algunas novedades dentro de la misma como las inclusiones de Walter Benítez, arquero del Niza francés, al igual que el retorno de Lucas Ocampos, Giovanni Simeone y Alejandro Garnacho.

Sin embargo, la lista no cuenta con la presencia de Franco Armani, el arquero de River que siempre es segunda opción por detrás de Emiliano “Dibu” Martínez. Esta es una completa novedad ya que no es el mejor momento del “1” riverplatense, aunque la razón por la cual Scaloni no lo tendrá en cuenta en la gira tiene que ver con otro argumento.

¿Por qué Franco Armani no fue convocado a la Selección Argentina?

Franco Armani no fue convocado a la Selección Argentina porque River no lo cederá ante los compromisos futbolísticos que tiene por delante. La realidad es que el “Millonario” no culminará la temporada en el lapso en el cual el seleccionado juegue, sino que continuará con los partidos del torneo local, donde estarán involucrados los choques contra Banfield e Instituto, pero principalmente la definición de Copa Libertadores ante The Strongest.

Recordemos que el cuadro de Núñez combate para poder ser uno de los equipos que clasifique a los octavos de final del certamen, sabiendo que actualmente ocupa la última posición de la zona por diferencia de gol. Arriba suyo aparece Sporting Cristal y el conjunto boliviano, ya que prácticamente sus chances matemáticas le impedirían combatir con Fluminense el primer lugar.