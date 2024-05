Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los amistosos previos al inicio de la Copa América. La Selección Argentina se medirá ante Ecuador y Guatemala en Estados Unidos y unos días después iniciará el certamen más importante que organiza la Conmebol a nivel selecciones. La nómina de citados está compuesta por 29 futbolistas y la ausencia más fuerte es la de Paulo Dybala.

Leandro Paredes es compañero de Paulo Dybala en la Roma y estuvo con él en los instantes posteriores a la entrega de la lista. El ex Boca dialogó con ESPN en su retorno al país tras una larga temporada con el elenco de la capital italiana y reveló cómo impactó en la Joya no estar en la lista: “Lo noté muy triste como creo que todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta. Seguramente no sea la mejor noticia, pero sé que es lo bastante fuerte para salir de esto”.

¿Paulo Dybala está afuera de la Copa América?

Hay que destacar que la lista de convocados que presentó Lionel Scaloni es para los amistosos previos a la Copa América, pero que para dicho certamen puede cambiarla totalmente, por lo que oficialmente Dybala no está afuera de la competición más importante de la Conmebol a nivel selecciones. Ahora bien, es de esperar y sería lo más lógico que los 26 convocados a la Copa América salgan de esa lista, por lo que se espera que sean tres los citados a esta gira que salgan.

El motivo por el que Scaloni no convocó a Dybala

Según trascendió, Lionel Scaloni no citó a Paulo Dybala a los amistosos previos a la Copa América por cuestiones futbolísticas. Si bien parece extraño, la Joya no convenció en su temporada al entrenador de la Albiceleste y por eso no fue citado. Un dato no menor es que Paulo Dybala juega naturalmente en la posición en la que también lo hace Lionel Messi, el mejor jugador de todos los tiempos y ganarse un lugar como titular siempre le resultó difícil.

En esta oportunidad, Scaloni citó para la ofensiva a: Messi, Di María, Nico González, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni.