La relación entre el periodismo y la Selección Argentina tuvo sus altibajos históricamente. En un país tan futbolero y tan exigente en el aspecto futbolístico, la Albiceleste fue foco principal tanto de críticas cuando no se conseguían los objetivos como también de elogios cuando se rompió el maleficio de 28 años sin títulos. Es cierto que no se debe generalizar a toda la prensa, pero la realidad es que hubo faltas de respeto al plantel de la Selección que todavía no se olvidan.

Rodrigo De Paul estuvo en Rumis y contó una estrategia que tenía el plantel de la Selección Argentina cuando la critica de la prensa era despiadada: “¿El periodismo con la Selección? Horrible. Nosotros ibamos al predio y cuando comíamos, mirábamos Animal Planet. Porque en todos los programas, absorbías una energía negativa, espesa. No entendías si querían que a Argentina le vaya bien o le vaya mal porque les servía. Pero bueno, no podes hacer nada. Es meterte en una pelea que la perdes”.

Memoria

“Lo único que nos quedaba era hacer lo que hicimos. Y para mí, lo importante también es tener memoria. Yo me acuerdo mucho de cada persona que intento hacerle mal a la Selección, por un beneficio personal. Yo tengo memoria. Después cuando las cosas salen bien, la felicidad es doble. Porque te los pones a escuchar y… quedan expuestos”, completó el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina.

El desafío más importante de la Selección Argentina en 2024

Los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán como meta principal en este 2024 volver a salir campeón. Entre junio y julio se jugará la Copa América de Estados Unidos y la Albiceleste quiere defender el título obtenido en Brasil hace tres años. Por otro lado, la Selección buscará sellar su clasificación al Mundial 2026, aunque eso será después de la Copa América en las fechas de Eliminatorias a disputarse en septiembre, octubre y noviembre.