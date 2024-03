Javier Mascherano tiene la posibilidad de convocar a tres futbolistas mayores de 23 años para los Juegos Olímpicos de París. Al no ser fecha FIFA, los clubes no están obligados a dar a los jugadores y, por tal motivo, va a ser difícil que jugadores de renombre digan presente en Francia, pese a tener la intención de hacerlo. La única manera que eso suceda es que el futbolista se plante al club.

Rodrigo De Paul ganó con la Selección Argentina la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 y también sueña con los Juegos Olímpicos y así se lo contó a Rumis: “Me encantaría ir a los Juegos Olímpicos, pero no pertenecen a FIFA y los clubes no tienen la obligación de prestarte”.

El orgullo de vestir la Albiceleste

“Sería un sueño poder defender a la Selección en cualquier competencia. Me encantaría, pero Masche tiene un montón de jugadores. Mascherano puede contar conmigo”, dijo el volante de la Selección Argentina y el Atlético Madrid.

Antes está la Copa América

Cronológicamente, la Copa América se desarrollará antes que los Juegos Olímpicos y Lionel Scaloni convocará a De Paul para el evento a realizarse en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. La Selección Argentina integra el Grupo A junto a Chile, Perú y pronto se conocerá el nombre del tercer rival que saldrá de un repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago.

¿Cuándo se juegan los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de París se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto y serán varias las sedes donde se desarrollen los partidos de fútbol. Teniendo en cuenta que para ese entonces ya inician las ligas en Europa, pensar en nombres fuertes en la Selección Argentina -mayores de 23 años- es casi una utopía. Además, la fecha de comienzo está muy cerca del cierre de la Copa América, el gran objetivo de la Albiceleste este año.