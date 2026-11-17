El DT habló de paciencia y de los tiempos de trabajo que debe tener con el ex River. Además, el propio volante dio sus sensaciones tras el doblete ante Costa Rica.

La Selección Argentina se floreó ante Costa Rica con una goleada por 7 a 0 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego de la derrota frente a Uruguay el pasado viernes, el equipo de Lionel Scaloni necesitaba cerrar la fecha FIFA y el 2026 con un triunfo, el cual se dio con una diferencia más que abultada.

En conferencia de prensa, tras la culminación del encuentro, el entrenador de la Albiceleste destacó el labor de varios futbolistas del plantel y entre ellos estuvo Franco Mastantuono.

El joven de 19 años ingresó desde el banco de suplentes en el entretiempo y fue una de las figuras del complemento, anotando un doblete en el inicio y fin de la segunda parte.

Tras su actuación, Scaloni habló de él: “Es uno de los chicos que tenemos que llevar poco a poco. Soy un convencido de que hay que tranquilizarlo, ayudarlo y será un gran futbolista, como los demás. No pongamos mote ni nada que a lo mejor no le hace bien. Hizo un buen partido y estamos contentos”.

Antes de las palabras de Scaloni, el propio Mastantuono habló en el campo de juego y dio sus sensaciones del partido. “Terminar con un triunfo es importante, porque venimos trabajando mucho. Se cierra un lindo año, cada vez que vengo acá lo hago con una ilusión como ninguna. Vestir esta camiseta en lo máximo y quiero ayudar y mejorar cada día“, expresó apenas culminó el compromiso.

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El entrenador lo bancó y sabe que debe llevarlo con paciencia, así como también el propio futbolista reconoce que quiere aportar desde donde le toque. Por los minutos sumados en esta fecha FIFA, pinta para ser una de las grandes caras de la renovación albiceleste.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cierra de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

Qué rivales enfrentaría Argentina

Todavía no están definidos los rivales, lo que sí se supone es que serán amistosos debido a que, si bien en 2027 comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las mismas siempre comienzan a partir del segundo semestre del año posterior a la Copa del Mundo pasada.

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En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol.

Las próximas ventanas internacionales pautadas por FIFA

2027 22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre.

22 al 30 de marzo; 7 al 15 de junio; 20 de septiembre al 5 de octubre; 8 al 16 de noviembre. 2028 20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre.

20 al 28 de marzo; 29 de mayo al 6 de junio; 18 de septiembre al 3 de octubre; 13 al 21 de noviembre. 2029 19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre.

19 al 27 de marzo; 4 al 12 de junio; 24 de septiembre al 9 de octubre; 12 al 20 de noviembre. 2030 18 al 26 de marzo; 3 al 11 de junio*

*última previa al Mundial 2030.