El entrenador de la Selección Argentina participó en el circuito Siete Lagos junto a su cuerpo técnico.

Tras su retiro como futbolista profesional y en sus ratos libres con la Selección Argentina, Lionel Scaloni desarrolló una profunda afición por el ciclismo e incluso el resto de los integrantes del cuerpo técnico lo acompañan en esta pasión.

El DT no solo demostró en el fútbol su instinto competitivo, dentro y fuera de la cancha, sino que también lo trasladó a esta nueva disciplina. Es que, este fin de semana, el entrenador de Pujato se clasificó al Mundial de Gran Fondo a celebrarse en Francia en 2027.

Scaloni salió tercero en el UCI Gran Fondo Siete Lagos en la categoría de hombres de entre 45 y 49 años. Completó los 110 kilómetros en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, muy cerca del segundo puesto.

🥉🇦🇷 Lionel Scaloni terminó ¡3RO! en el Gran Fondo Siete Lagos entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre 179 competidores.



El DT clasificó al MUNDIAL que se hará en FRANCIA en 2027. 🚴🏼‍♂️ pic.twitter.com/fG27iiVHd5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

En la misma categoría compitieron Pablo Aimar y Walter Samuel, que llegaron 43° y 44°, respectivamente, separados por una fracción de segundo tras mantenerse juntos durante toda la competencia, pero casi una hora detrás de Scaloni. Además, Roberto Ayala, en hombres de entre 50 y 54 años, llegó en el 159° lugar con un tiempo que superó las 5 horas.

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