El entrenador albiceleste opinó sobre los dichos del arquero de España y los elogios a Inglaterra, con un mensaje subliminal.

Este martes por la noche, la Selección Argentina aplastó 7-0 a Costa Rica por un amistoso internacional. Con dos golazos de Nico Paz, dobletes de Julián Álvarez y Franco Mastantuono y el restante de Alexis Mac Allister, la Albiceleste selló una abultada goleada en el Estadio Mario Alberto Kempes. Además, debutaron Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

Como habitualmente sucede al término de cada compromiso, Lionel Scaloni asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino y rompió el silencio. Además de referirse a lo ocurrido en el partido disputado en Córdoba, también hizo hincapié y le respondió a Unai Simón tras sus dichos recientes.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en plena rueda de prensa tras la goleada contra Costa Rica, el entrenador fue sincero. “No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida“, manifestó en primera instancia sin titubear. Pocos segundos más tarde, el director técnico agregó: “La opinión es de cada uno. No creo que lo diga en el mal sentido por Argentina“.

No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Es su opinión, cree que Inglaterra es una gran selección, que la es“, reconoció el oriundo de Pujato. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Scaloni también expresó: “Es una selección increíble a la cual nosotros le ganamos. Pero es su opinión y hay que respetarla“.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Qué había dicho Unai Simón

Tras la derrota de España contra Inglaterra, el arquero declaró: “Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir. Inglaterra era una selección con la que podía darse el caso porque, en mi opinión, creo que es la segunda mejor selección del mundo. Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele por perder”.

Un dato importante a tener en cuenta es que Argentina está ubicada en el segundo lugar, solamente por detrás de España que lidera el listado que maneja la FIFA según los resultados obtenidos. Mientras que el tercer sitio es de Francia, Inglaterra está en el cuarto puesto, lo que significa que se trató de una chicana subliminal del guardameta español.