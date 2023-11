La Selección Argentina no pudo con Uruguay y cayó por 2 a 0 en La Bombonera, debido a los goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial del 2026, cortando así una racha de 14 partidos sin conocer la derrota.

Una vez finalizado el encuentro, tal como marca el protocolo de la CONMEBOL, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló con los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó el duelo contra Brasil.

“Este equipo se categoriza por ser un equipo. Es inutil pensar que fue por uno u otro, no tiene ningún sentido. Acá pierde o gana el equipo. Creo que hay veces que hay que darle méritos al rival. No por ser campeones del mundo pensamos que no vamos a perder nunca, el rival juega y hoy quedó demostrado”, comenzó analizando al ser consultado sobre bajos niveles de algunos jugadores puntuales.

Y agregó, siendo autocrítico: “Creo que ellos fueron mejores. Es la realidad. Nosotros no estuvimos en el partido. El rival juega y hay que felicitarlo. Uruguay hizo prácticamente lo que habíamos visto. No estuvimos finos, la mayoría de las situaciones fueron de pérdidas nuestras y contragolpes. Cuando no estás fino, con buenos jugadores en contra pasan estas cosas”.

El análisis del encuentro

“La verdad que fue un partido en el que nunca estuvimos cómodos. Ellos merecieron el triunfo, sin duda. No encontramos nunca los caminos, esa es la realidad. Intentamos en el segundo tiempo corregir con algunos cambios, pero parece que no era el día. Es mérito de ellos por como jugaron”, explicó.

Además, siguió comentando: “Hay mérito del rival y no tener una buena noche. Eso hace que todo se complique. Ahora es momento de levantarse, nosotros más allá de la racha que teníamos somos conscientes de que esto es fútbol y se puede perder. Lógicamente estamos tristes porque perdimos en casa. Estábamos realmente acostumbrados a otra cosa. Ahora no queda otra que levantarse”.

Scaloni palpitó el partido contra Brasil

El próximo martes, su equipo se enfrentará a Brasil en el Maracaná, en una nueva edición del Clásico de las Américas, y al respecto tiró: “Hay que tener equilibrio, se perdió. Borrón y cuenta nueva para lo que viene, que será un partido muy difícil. Este equipo dio muestras de sobra para salir de momentos difíciles”.

Siguiendo en la misma línea, disparó: “Hablo de corregir lo que pasó en este partido, porque el siguiente va a ser diferente. Hay errores que si son de conceptos se analizarán y cambiarán para el siguiente partido. Intentaremos que no vuelva a suceder. Siempre después de una derrota cualquier rival es con el que querés jugar mañana. No sé si es el mejor rival para la revancha. Hay que levantarse”.

Su encuentro con Marcelo Bielsa

“Enfrentarme a Marcelo me generó alegría, le sacamos una sonrisa, que es muy difícil. Sus palabras fueron muy lindas. Lamentablemente nos ganó, pero es una alegría poder verlo”, dijo al respecto del cruce de palabras que tuvo con el DT de Uruguay, que fue entrenador suyo en la Selección.

El apoyo del público al plantel

A pesar de la derrota, los hinchas presentes despidieron con un fuerte aliento al equipo, y sobre esto Scaloni destacó: “Así tendría que ser siempre, ojalá sea siempre así. No somos imbatibles, siempre lo dije. Me gusta que la gente sepa reconocer que el rival nos superó y que reconozca a los jugadores después del partido. Lógicamente que el respaldo de lo que conseguimos pone contento a la gente”.