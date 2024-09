El ciclo de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina no solo es reconocido a nivel nacional, sino a escala mundial. La entrega del FIFA The Best en la temporada 2022 fue prueba de ello. Ahora, tras una nueva conquista en la Copa América 2024, el entrenador de la Albiceleste vuelve a estar entre los mejores del planeta tras ser nominado al Balón de Oro 2024.

La revista France Football decidió estrenar la categoría que premia al mejor DT del mundo y el nacido en Pujato integra la lista de seis candidatos a quedarse con el galardón. En el último año, el seleccionado nacional volvió a enlazar una racha invicta prolongada, está en la cima de la tabla de las Eliminatorias para el Mundial 2026 y levantó un nuevo trofeo en Estados Unidos tras vencer a Colombia en la final. Con estos argumentos, Scaloni va por un nuevo premio.

Los 6 nominados del Balón de Oro al mejor DT de la temporada

Lionel Scaloni deberá competir con cinco entrenadores de todas partes del mundo para quedarse con el premio al mejor DT de la temporada. Incluyendo al comandante de la Selección Argentina, estos son:

Lionel Scaloni (Argentina)

Pep Guardiola (España)

Gian Piero Gasperini (Italia)

Luis De La Fuente (España)

Carlo Ancelotti (Italia)

Xabi Alonso (España)

Scaloni, otra vez nominado a nivel mundial. (Foto: Getty)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024: fecha de la gala

La ceremonia del Balón de Oro 2024 se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, finalizada la votación tras conocerse a todos los nominados. A continuación, la lista de nominados para cada uno de los premios de la gala del Balón de Oro 2024

Trofeo Kopa

Pau Cubarsí (FC Barcelona – España)

Alejandro Garnacho (Manchester United – Argentina)

Arda Güler (Real Madrid – Turquía)

Karim Konaté (RB Leipzig – Costa de Marfil)

Kobbie Mainoo (Manchester United – Inglaterra)

Joao Neves (PSG/Benfica – Portugal)

Savinho (Manchester City/Girona – Brasil)

Mathys Tel (Bayern Múnich – Francia)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Warren Zaïre-Emery (PSG – Francia)

Premio Yashin

Diogo Costa (FC Porto – Portugal)

Gianluigi Donnarumma (PSG – Italia)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Suiza)

Andrey Lunin (Real Madrid – Ucrania)

Mike Maignan (AC Milan – Francia)

Giorgi Mamardashvili (Valencia – Georgia)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa – Argentina)

Unai Simón (Athletic Club – España)

Yann Sommer (Inter – Suiza)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns – Sudáfrica)

Mejor club del año (masculino)

Borussia Dortmund (Alemania)

Girona (España)

Bayer Leverkusen)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Balón de Oro femenino