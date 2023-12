Hace apenas algunos días, después de la histórica victoria por 1-0 como visitante de Brasil por las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo del año 2026, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, sorprendió a propios y extraños poniendo en duda su continuidad al frente de la Albiceleste. Un festejó que se terminó opacando por estas palabras.

Desde aquel entonces, las dudas siguen agigantándose en torno a la figura del entrenador que condujo a Argentina hacia el título tanto en la Copa América como en la Finalissima y en la Copa del Mundo. Es decir, un proceso absolutamente extraordinario que generó que Scaloni se meta directo y sin escalas en el corazón de todos los argentinos.

En medio de ese panorama, este jueves se llevó a cabo el sorteo de la próxima Copa América, la cual se llevará a cabo en 2024 en Estados Unidos. Y, tal como se imaginaba, Scaloni se hizo presente, no solamente en la previa del evento sino también después del mismo, brindando declaraciones sobre el pasado, el presente y el futuro.

Naturalmente, todos esperaban una respuesta del nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, con respecto a su futuro y también en torno a su relación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Es que algunas versiones indicaron que existió un cortocircuito entre estos protagonistas, algo que Scaloni se encargó de desmentir.

“Todavía estoy pensando mi decisión, hay que parar la pelota y ver cómo sigue esto. El plantel necesita un técnico que esté bien. Mi relación con Tapia siempre fue perfecta”, exteriorizó, sin pelos en la lengua, el entrenador de la Selección Argentina. De esta forma, no confirmó su continuidad pero negó totalmente un ruptura con el presidente.

“Hay que pensar, no hay nada raro. Hay que ver si recomenzar o ver lo que se hace. Los jugadores necesitan un entrenador que esté a la altura de ellos. Sigo pensando lo mismo, no me puse plazos”, continuó manifestando Scaloni, dejando en claro que todo continúa igual que hace un par de semanas después de la victoria sobre Brasil en Río de Janeiro.

“Es una decisión mía y del cuerpo técnico. Hay tiempo para reflexionar, sobre todo a nivel personal. No hay nada raro. Todo lo que se diga después no lo puedo parar. Hablé con Messi después del partido y quedé en volver a hablar”, finalizó al respecto el director técnico que le puso punto final a una sequía muy extensa de Argentina en la Copa del Mundo.

El grupo de Argentina en la Copa América

La Selección Argentina será cabeza de serie del Grupo A de la Copa América 2024, donde competirá con Perú, Chile y el ganador del cruce entre Canadá y Trinidad y Tobado.

El debut de Argentina en la Copa América

Argentina debutará en la próxima edición de la Copa América el 20 de junio contra el ganador del duelo entre Canadá y Trinidad y Tobado. Será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.