Unai Simón apuntó contra Cristiano Ronaldo en la previa de España vs. Portugal: “No es el mismo”

Este lunes se miden los combinados europeos por los octavos de final del Mundial y ya se palpita el clásico de la península ibérica.

Sin lugar a dudas, Portugal ante España protagonizan el enfrentamiento estelar de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, por un lugar entre los 8 mejores del planeta. Con ese encuentro en el horizonte, Unai Simón hizo unas contundentes declaraciones contra Cristiano Ronaldo, que ya empiezan a palpitar lo que será el duelo más relevante de la instancia.

Cabe recordar que el astro de 41 años aún se mantiene vigente y las estadísticas así lo indican. Durante la fase de grupos, el eterno crack le marcó dos goles a Uzbekistán y luego, por los 16avos de final, le convirtió un tanto a Croacia para igualar la historia. Bajo este panorama, el arquero arremetió contra la actualidad del máximo goleador de todos los tiempos del fútbol.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista, Unai fue tajante. “El Cristiano Ronaldo que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’“, sentenció Simón por el nivel más reciente del portugués. Eso sí, no tardó en hacer una aclaración de cara al partido. “Tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área“, aseguró el guardameta.

Sin embargo, hay un antecedente clave: CR7 le anotó en la final de la UEFA Nations League. En aquel episodio que terminó igualado 2-2 pero los lusos se impusieron en los penales y levantaron el trofeo, el mítico delantero convirtió un tanto y engrosó su estadística individual, como habitualmente sucede. Pese a eso, el arquero español tuvo el atrevimiento de referirse a él.

Cristiano Ronaldo, al ganar la Nations League con Portugal ante España. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “En la final de la Nations League tuvo un balón dentro del área y lo metió“, reconoció Simón sobre el poderío ofensivo de Cristiano. A su vez, el guardameta redobló la apuesta y fue ahí que expresó: “Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo“.

Un dato importante a tener en cuenta es que Portugal y España se enfrentarán por los octavos de final, en busca de un lugar entre los 8 mejores del planeta. El compromiso se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio a las 16 horas de Argentina, se disputa en el AT&T Stadium, ubicado geográficamente en Arlington, Dallas, en el reconocido estado de Texas.

AT&T Stadium, sede de la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

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El cuadro final del Mundial 2026