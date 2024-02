En la actualidad, Lionel Scaloni es catalogado como uno de los mejores entrenadores del globo terráqueo. Lo logró después de un comienzo con muchas críticas al frente de la Selección Argentina en lo que se inició como un interinato pero que terminó derivando en uno de los ciclos más ganadores e inolvidables de todos los tiempos.

Pero claro, la estadía del nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, al frente del combinado Albiceleste no será eterna. Sin ir más lejos, en las últimas horas, el propio Scaloni reconoció que, pensando en el futuro, cuenta con serias intenciones de dirigir a algún equipo que milite en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

“La MLS ha mejorado un montón en los últimos años. Ahora ha empezado a mirar a muchos chicos con proyección. Veo una liga creciente y los chicos pueden aportar al crecimiento. Y, por qué no, como fue el caso de Thiago Almada, ser convocados y ser campeones del mundo. No lo veo como un impedimento para estar en la Selección Argentina”, comenzó señalando.

“¿Los puntos altos? Creo que la llegada de extranjeros y de entrenadores que tienen una visión diferente del fútbol. Han hecho que se enriquezca la liga. Comentaba antes que hay equipos que juegan de una manera muy europea, lo cual hace que la liga sea muy competitiva. Y hay otros equipos que conservan la tradición latina y hacen que la liga sea competitiva”, amplió.

“A Thiago lo conocíamos de antes, de tenerlo en las juveniles. Sabíamos muy bien de su calidad, de su manera de jugar. La decisión no fue difícil porque es un jugador que se asocia bien, que juega bien con la pelota y que encaja bien en nuestro equipo. Su aporte fue muy bueno. Además de ser un buen jugador, es un buen chico y es de nuestro agrado tenerlo”, indicó con respecto al hombre de Atlanta United.

“¿Si me veo dirigiendo en la MLS? ¿Por qué no? Me gustaría, no habría ningún inconveniente. Siempre me ha gustado estar en donde están los desafíos, los retos y no veo por qué no”, completó Scaloni, dejando muy en claro, en diálogo con el canal oficial de la Major League Soccer de Estados Unidos, que no descartaría esa propuesta.

Cabe recordar que, recientemente, Scaloni preocupó a propios y extraños después del partido como visitante de Brasil por una nueva fecha de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. Es que, tras la victoria por 1-0 en Río de Janeiro, puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina.

Los números de Scaloni en Argentina

Lionel Scaloni acumula un 76,12% de efectividad en la Albiceleste producto de 46 victorias, 15 empates y 6 derrotas en 67 partidos oficiales.

Los títulos de Scaloni en la Albiceleste

Lionel Scaloni condujo a la Selección Argentina hacia la conquista de la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.