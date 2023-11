Después de mucho tiempo, Lionel Scaloni volvió a hacer referencia a Alejandro Gómez, futbolista que no volvió a integrar la Selección Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar. La palabra del DT ya no tuvo que ver con desmentir alguno de los tantos rumores que se generaron por esa prolongada ausencia, sino con la difícil situación personal que atraviesa el jugador tras haber dado positivo a un control de dopaje que le valió un castigo de dos años de suspensión que está buscando apelar.

“Hablé con él. Tengo una gran relación, fui su compañero en Atalanta y después su entrenador. Está jodido con lo que le está pasando. Esperemos que pueda resolverlo. Creo que va a apelar e intentar que se le reduzca la sanción. Hay que darle todo el apoyo, eso es evidente porque es un chico que a nosotros nos ha dado un montón y le estamos agradecidos”, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al partido de Eliminatorias que Argentina disputará este jueves ante Uruguay.

Cabe recordar que el control sorpresa al que fue sometido Alejandro Gómez durante un entrenamiento previo con Sevilla tuvo lugar nada más que unos días antes que se integrara a la disciplina de la Selección Argentina para emprender luego el rumbo a Qatar y disputar la Copa del Mundo en la que terminaron coronándose.

El resultado positivo del mismo, sin embargo, fue notificado oficialmente recién en octubre de este año, solo unas semanas después que el futbolista diera lugar a su regreso al fútbol italiano desde Sevilla, para defender la camiseta del Monza con el que solo llegó a disputar tres partidos. Se rumoreó, incluso, que se le podría quitar la medalla de campeón mundial con Argentina.

El descargo de Papu Gómez tras la confirmación de su dopaje

Alejandro Gómez decidió esperar a ser notificado oficialmente de un resultado que tiempo antes ya se había hecho público en los medios de comunicación y luego realizó un descargo a través de sus redes sociales para explicar lo sucedido.

“Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida“, se encargó de resaltar en el mismo.

Al igual que aclaró que “la presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber ingerido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cucharada del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obtante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol“.

¿Papu Gómez podría retirarse?

Antes de firmar contrato con el Monza, Papu Gómez ya había coqueteado con considerar retirarse si no aparecían ofertas desde Europa, ya que su deseo era mantenerse en el Viejo Continente. Incluso, confirmó que tuvo propuestas en América y Arabia pero las rechazó. Tras confirmarse su sanción por doping, trascendió que una de sus posibles decisiones a corto plazo sería colgar los botines, aunque en su comunicado afirmó que apelaría para que se reduzca la suspensión. Con el correr de los días, más de una vez el jugador se mostró entrenándose por sus propios medios y junto a un preparador personal, confiando en que podrá apelar la sanción, reducir el castigo y continuar jugando profesionalmente.