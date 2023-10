Tras confirmarse la sanción por dos años a Alejandro Gómez por dar positivo a un control de dopaje sorpresa que se le realizó en noviembre, en un entrenamiento con Sevilla, el diario Marca avanzó detalles sobre la sustancia prohibida contenida en ese “jarabe” de uno de sus hijos que el futbolista ingirió sin prescripción ni consulta previa al cuerpo médico del club.

Según el medio español, se trataría de un medicamento de la familia del B2-adrenérgico, muy similar al Salbutamol, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. También conocido como Albuterol, es un fármaco broncodilatador que se utiliza con frecuencia para el tratamiento del asma.

Siendo esta una sustancia que no está permitida, a la Agencia de Dopaje no le valió de nada esa primera explicación que esgrimió el futbolista en busca de minimizar el castigo. En primer lugar, porque no recibió una prescripción ni hizo una consulta previa al departamento médico del club. En segundo término, porque es norma del organismo, y debería ser conocida por todos, que es exclusiva responsabilidad del deportista conocer o cuanto menos consultar la Lista de Prohibiciones de la Agencia.

Si como había avanzado el periodista Moisés Llorens el jugador argentino recurrió a ese “jarabe” para aliviar los dolores de tobillo que lo aquejaban en las semanas previas a tener que disputar con la Selección Argentina el Mundial de Qatar en el que terminó coronándose, no hay tampoco coincidencia entre el síntoma y el medicamento al que recurrió para su alivio, aunque esto podría tratarse de una simple negligencia.

¿A partir de cuándo corre la sanción?

Siempre según Llorens, la suspensión por dos años que recibió Papu Gómez no comenzará a correr a partir de la confirmación de la misma sino de la fecha en que se realizó el control de dopaje. Es por eso que se le retirarían los títulos obtenidos con posterioridad, Mundial de Qatar con la Selección Argentina y Europa League con Sevilla, pero no cumpliría entonces con 24 meses de suspensión sino con alrededor de 13 meses inactivo.

¿Papu Gómez podría retirarse?

El hecho de tener que permanecer más de un año inactivo podría poner a Alejandro Gómez en situación de volver a analizar la posibilidad de su retiro como futbolista profesional, algo que él mismo se había encargado de confirmar que había evaluado tras rescindir su vínculo con el Sevilla en el caso que no apareciera un ofrecimiento que lo sedujera tanto desde el aspecto deportivo como desde el económico.

En Monza, club que lo contrató hace poco más de dos semanas dando lugar a su regreso a la Serie A, con el que ya disputó dos partidos, no salió todavía a hacer ninguna manifestación oficial en relación a la situación del jugador. Habiendo firmado con él un contrato hasta junio de 2024, ya no podría utilizarlo antes de la finalización del vínculo y es muy poco probable que se le vaya a ofrecer una renovación, especialmente si se tiene en cuenta que el club podría sentirse afectado en el caso que no hubiera sabido de una situación que sí conocían el futbolista, y también en Sevilla, antes de su contratación.