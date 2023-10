Este jueves, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo, la Selección Argentina superó por la mínima diferencia a su par de Paraguay y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Nicolás Otamendi, en el comienzo del espectáculo, marcó el único gol de la noche con una gran definición.

En ese contexto, Lionel Messi ingresó poco después de comenzada la etapa complementaria, y, si bien no pudo marcar, sí aportó destellos de toda su magia. Pero, paralelamente, el jugador que actualmente milita en Inter Miami protagonizó un hecho muy llamativo con Antonio Sanabria, delantero de Paraguay que ingresó en el segundo tiempo y que dio la nota.

Es que, en medio de un cruce típico de partido, el futbolista de 27 años de edad y que actualmente defiende la camiseta del Torino de Italia sorprendió a propios y extraños lanzando un escupitajo muy cerca de la humanidad de Messi, que se mostró visiblemente enojado por la actitud del artillero del combinado conducido estratégicamente por Daniel Garnero.

En medio de ese panorama, una vez finalizado el partido en Núñez, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa correspondiente. Y, en la misma, fue consultado sobre este hecho. Allí fue cuando el entrenador de los campeones del mundo en Qatar 2022 aseguró no haber visto lo acontecido entre Messi y Sanabria, pero reprobó el acontecimiento de manera contundente.

“No lo vi y no opino de algo que no vi pero si hizo eso no está bien. Tampoco voy a pedir algo que no sé si se puede actuar o no. Vi la jugada del chico que le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía… pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”, manifestó el entrenador que también conquistó la Copa América y la Finalissima al frente de la dirección técnica de la Selección Argentina.

Así las cosas, más llamativo fue este comportamiento de Sanabria teniendo en cuenta que fue compañero de Messi en Barcelona. Es que el delantero paraguayo formó parte de la plantilla de la entidad Blaugrana cuando Gerardo Martino era el director técnico. De hecho, el Tata fue quien lo promovió al plantel profesional a mediados de 2013, aunque el ariete nunca llegó a debutar.

Posteriormente, el 28 veces internacional con el seleccionado paraguayo militó en Sassuolo, Roma, Sporting de Gijón, Real Betis y Genoa hasta recalar en Torino, donde se desempeña actualmente. Con el combinado de su país también jugó el Sudamericano Sub-17 de 2013, la Copa del Mundo Sub-20 de 2013 y el Sudamericano Sub-20 de 2015.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Por la cuarta fecha de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Argentina visitará a su par de Perú el martes 17 de octubre a las 23 horas.

+ Así está Argentina en las Eliminatorias

Gracias a su victoria frente a Paraguay, Argentina alcanzó las nueve unidades en las Eliminatorias y mira a todos desde arriba. Solamente Brasil puede igualar su línea.