De cara a lo que será la primera convocatoria del DT post Mundial pensando en el futuro, se pudieron observar varias ausencias que llamaron la atención, a de Franco Armani entre ellas. Una decisión de Scaloni que ya generó varios comentarios.

Envuelto en una contramarea de elogios y críticas para el histórico arquero de River por sus errores recientes ante Platense y Sporting Cristal, Armani terminó de conocer que no irá a la gira que tendrá la Selección por Asia y ya sabría el porqué.

Si bien es cierto que la edad de Armani (35) lo aleja de la Copa América 2024 y el Mundial 2026, desde TyC Sports informaron que ya existía un acuerdo previo entre el arquero y Scaloni para no ser convocado debido a todo lo que se juega River en este mes de junio entre LPF y Libertadores.

De esta manera, buscando no perjudicar a River, Scaloni decidió no convocar al Pulpo para estos amistosos así como lo hizo con Paulo Dybala y Lautaro Martínez. Sin embargo esto no significa que el arquero no vuelva a la Selección en el futuro.

Igualmente, la convocatoria de Walter Benítez para los partidos con Australia e Indonesia si resulta una muestra de lo que pasaría desde el año que viene ya que el DT volvió a poner el cartel de vacante en el puesto de tercer arquero y comienza una nueva disputa por el lugar.