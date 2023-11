Jeremías Florentín vivió un martes difícil en Indonesia. El juvenil arquero de la Selección Argentina, que acumulaba tres vallas invictas consecutivas en el Mundial Sub 17, recibió tres goles de Alemania en semifinales, uno de ellos, el que le dio a los europeos el empate parcial 2-2, tras cometer un error en la salida desde el arco.

Con el encuentro 3-3, tampoco pudo redimirse en los penales. Porque segundos antes que se consumieran los ocho minutos que el árbitro del partido decidió adicionar en el complemento, el entrenador Diego Placente decidió reemplazarlo por Franco Villalba, tercer arquero argentino en tener participación a lo largo de los seis partidos que lleva disputados en la Copa del Mundo.

Hasta allí, todas circunstancias deportivas con la que todo futbolista que aspira a tener una larga carrera como profesional deberá lidiar. Sin embargo, lo peor para Florentín llegó después de consumada la derrota argentina en los penales, cuando en sus redes sociales se pudieron ver repudiables críticas, incluso insultos, que lo llevaron a tomar la determinación de desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram.

Con el arquero atravesando un difícil momento anímico que necesariamente requerirá una intervención a conciencia del cuerpo técnico, quien quiso sumarse a dar ánimos al juvenil arquero fue Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 y considerado uno de los mejores, sino el mejor, arquero que dio el país en toda su historia.

“Mi total repudio a la intolerancia de aquellos que no comprenden que estos chicos están disfrutando, aprendiendo y haciendo los primeros pasos de su carrera en la Selección Argentina. ¡Vamos Jeremías que el fútbol da revancha y el futuro está en tus manos! Abrazo del alma de un colega”, le escribió El Pato desde su cuenta de Twitter.

¿Por qué Florentín fue reemplazado en los penales?

Franco Villalba, el encargado de reemplazar a Jeremías Florentín previo a la definición por penales entre Argentina y Alemania, fue quien explicó cómo se gestó la variante de último minuto. “Apenas empatamos el partido, le dije a Diego (Placente) que me ponga, que yo me tenía fe para los penales. Pero lamentablemente no pudimos ganar. Esto va a dolor, mucho”, manifestó el arquero de Vélez.

Tres arqueros en seis partidos

A lo largo de los seis partidos que lleva disputados en el Mundial Sub 17 de Indonesia, Diego Placente echó mano a los tres arqueros que decidió incluir en la convocatoria. En el estreno, con derrota 2-1 ante Senegal, el titular había sido Froilán Díaz. Sin embargo, fue Jeremías Florentín quien se quedó con el puesto desde la segunda jornada ante Japón hasta este martes, ante Alemania, acumulando valla invicta contra Polonia, Venezuela y Brasil.

El tercero en ver acción fue precisamente Franco Villalba, quien pudo atajar uno de los penales en la serie ante Alemania pero no evitar la derrota de la Selección Argentina, debido a que tanto Franco Mastantuono como Claudio Echeverri se toparon con las atajadas del arquero Heide, una de las grandes figuras de la semifinal.