A Jeremías Florentín le toca atravesar un difícil momento tras la derrota de la Selección Argentina por penales en las semifinales del Mundial Sub 17 de Indonesia, que sin dudas es producto de la mal entendida cultura de la pasión futbolera y del ámbito de hostilidad y de violencia al que muchas veces son funcionales las redes sociales.

El joven arquero de Talleres de Córdoba, que acumulaba tres vallas invictas consecutivas incluido el duro clásico sudamericano de cuartos de final ante Brasil, no tuvo una buena jornada este martes, ofreciendo poca resistencia en el primer gol alemán y cometiendo un error en la salida desde el fondo previo al segundo. Nada que justifique lo que vivió poco después.

Apenas consumada la eliminación de Argentina en una definición por penales que ya no lo tuvo en el arco, pues Diego Placente dio lugar al ingreso de Franco Villalba para reemplazarlo, Florentín comenzó a recibir recriminaciones e insultos en las redes sociales. La actitud absolutamente condenable provocó que poco después tomara una drástica decisión: desactivar los comentarios en sus publicaciones, incluso cuando aquello le signifique también privarse de recibir todas aquellas palabras de aliento y de respaldo que tanto necesita.

Jeremías Florentín había dejado la cancha visiblemente afectado por tener que dejar el arco justo cuando la definición desde el punto penal le podía permitir redimirse de algunos errores que él fue el primero en saber que había cometido más allá del respaldo que recibió tanto de parte del cuerpo técnico como sus compañeros.

¿Por qué decidió Placente el cambio de arquero?

El ingresado Franco Villalba fue quien se encargó de revelar cómo se gestó el cambio de arquero previo a los penales, incluso cuando esto podría haber expuesto todavía más a Florentín. “Apenas empatamos el partido, le dije a Diego (Placente) que me ponga, que yo me tenía fe para los penales. Pero lamentablemente no pudimos ganar. Esto va a dolor, mucho”, manifestó el juvenil que habitualmente se desempeña en la Reserva de Vélez.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial?

La Selección Argentina deberá jugar ahora por la medalla de bronce de la Copa del Mundo que se está disputando en Indonesia. El encuentro será el próximo viernes primero de diciembre, otra vez en el Estadio Manahan de Surakata y desde las 9 de la mañana, ante el seleccionado de Mail, que cayó 2-1 ante Francia en la otra semifinal que se disputó este martes.

Desconsolado llanto de Echeverri

Uno de los futbolistas que se vio más afectado por la eliminación fue Claudio Echeverri, quien rompió en un llanto desconsolado apenas Brunner convirtió el tanto que le dio la clasificación a los alemanes. Es que esta vez El Diablito no pudo brillar como ante Brasil y fue Agustín Ruberto quien momentáneamente se puso el traje de héroe, marcando un triplete.

Ya antes de la definición, a Echeverri se lo había visto lamentarse ante Diego Placente, quien le acarició la cabeza y le dio algunas palabras de aliento, evidenciando que el futbolista ya estaba afectado por lo que venía sucediendo en el partido. Y decretada la eliminación de Argentina, su llanto fue incontenible y captado por las cámaras de la transmisión.