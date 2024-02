La llegada de Diego Maradona a ser el entrenador de la Selección Argentina quedó siempre marcada por cómo fue la salida de Alfio Basile. Desde aquellas épocas se hablaba de que jugadores y directivos “le hicieron la cama” al Coco, que siempre eligió hacer silencio al respecto. Años después, el ex entrenador dio el nombre de uno responsables: Fernando Gago.

En diálogo con Fernando Niembro en Radio Colonia, el ex DT fue consultado sobre aquella situación. “En ese momento yo sabía que por afuera se movían las aguas. Vi que había un algunos movimientos entre los ‘players’ y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual (al Mundial). Yo venía medio podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás. Pero era un momento para largar”.

“¿Uno de ellos era Gago?”, preguntó Niembro sin filtro. El Coco, lejos de tirarla afuera, confirmó: “Gago estaba en ese grupo, sí. Estaba en la rosquilla Gaguito. Como siempre era Mascherano el titular, él quería jugar. Y con Maradona de amigo…”.

Al ser consultado si Lionel Messi tuvo algo que ver con su salida, Basile fue contundente: “No, nada que ver, ni hablaba. Leo era más bueno que el pan”.

Tevez y Agüero ya habían hablado de la cama a Basile

Carlitos y el Kun tocaron el tema cuando se estaba jugando la final de la Champions League entre Manchester City e Inter. En un streaming en vivo, en pleno estadio, el ex yerno de Maradona soltó: “¡Qué cama si yo tenía 9 años! Eso fue un invento de los periodistas. Yo era un pendejo y es la Selección Argentina, ¿cómo pueden pensar algo así? No se dejen llevar por las boludeces que dicen, inventan cosas”.

El Apache, por su parte, comentó: “A mí lo que siempre me dolió fue que el Coco agarró la Selección y lo primero que dijo fue que Carlos Tevez iba a ser su 9 y yo no le pude responder. Me quedó como una gran frustración con eso. No pude devolverle la confianza”.