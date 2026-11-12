Sin Messi ni Cuti Romero, Scaloni avisó quién será el capitán de la Selección Argentina ante Uruguay

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no solamente dejó un enorme vacío en torno a la camiseta número 10. Al mismo tiempo, su alejamiento del combinado nacional también dejó como saldo una fuerte incertidumbre en torno a la capitanía. Y, tal como sucedió con el dorsal, varios fueron los nombres propios que aparecieron en escena.

Quien picó en punta de manera natural fue Cuti Romero, titular indiscutido, referente y pilar de la columna vertebral del equipo argentino. Sin embargo, el defensor central de Atlético de Madrid presenta una lesión, por lo que no podrá estar a disposición para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica de esta fecha FIFA.

Así las cosas, este jueves, en medio de la conferencia de prensa estipulada para anunciar la renovación de su contrato como director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni se hizo un tiempo para hablar de la capitanía del equipo. Y, dejando de lado una respuesta sobre el elegido de forma definitiva, habló de la actual fecha FIFA.

“En principio, si está Emiliano (Martínez), será el capitán. Y, si no está, el capitán será Gerónimo (Rulli) porque lo merece. Es un chico respetado y está desde el primer momento con nosotros”, exteriorizó Scaloni, despejando cualquier tipo de duda que se había generado en torno al elegido para portar la cinta frente a Uruguay.

"SI JUEGA RULLI, SERÁ EL CAPITÁN"



Lionel Scaloni se refirió en conferencia de prensa a la posible ausencia del Dibu Martínez ante Uruguay y confirmó que la cinta la portará el arquero del Manchester City. pic.twitter.com/isxQrC8hpG — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

Scaloni y la 10 de la Selección Argentina

“En este partido la 10 no la va a usar nadie. No tenemos pensado a quién se la vamos a dar hasta que sea obligatoria. Y, cuando lo sea, veremos a quién se la damos”, comenzó exteriorizando el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por ende, habrá que seguir esperando.

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“No es algo que me preocupe o que sea importante. Sí es verdad que el día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no dársela a distintos jugadores. Hay partidos para analizar y, cuando decidamos darla, esperamos que sea a un jugador que se la pueda quedar”, completó al respecto el estratega de la Selección Argentina.

Scaloni renovó su contrato con Argentina

El anuncio se hizo en la sala de conferencias de la AFA, en el Predio de Ezeiza. Con Chiqui Tapia junto a Scaloni, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dio la noticia: el oriundo de Pujato seguirá al mando de la Albiceleste por cuatro años más.

“Es un día muy especial, muy importante para la vida de la AFA, para nuestra selección. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo, de Scaloni, por el período del 2027 al 2030 al mando de la Selección Argentina. Es un anuncio importantísimo, Lionel se va a convertir en el técnico de esta asociación con más mundiales dirigidos. Bilardo dirigió 2, Menotti dirigió 2 y el Gringo va a dirigir 3. Es la continuidad de un proyecto, con expectativas y sabiendo que vivimos una época que quizá es anormal por ganar tanto en poco tiempo. Lo mejor para el Gringo, para su cuerpo técnico y para el fútbol argentino. Es algo que todos queríamos, estábamos convencidos desde el primer día”, sentenció Tapia para dar la noticia.