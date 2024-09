Yo no tengo problema en admitir que critiqué a Di María, pero terminó siendo un monstruo en la Selección Argentina. Ante Chile, nos vamos a perder lo mejor de la fiesta por pecar de estructurados.

Toti Pasman: "Me hubiese gustado ver a Di María 11 minutos ante Chile: lo van a aplaudir, pero no va ser lo mismo"

A horas del partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias CONMEBOL, quiero decir que me hubiese gustado que Ángel Di María tenga los 11 minutos que pidió Jorgelina (Cardoso).

Creo que pecamos todos de estructurados. ‘En un partido por los puntos no se debe poner un jugador 11 minutos’, ‘es una falta de respeto al rival’ o ‘parece que no te lo tomás en serio’. Nos vamos a perder lo mejor de la fiesta.

Di María va a entrar de jean, de buzo, por ahí con la camiseta, la gente lo va a aplaudir, le van a dar una plaqueta, pero no va a ser lo mismo. Creo que la ‘frutilla del postre’ hubiese sido ver 11 minutos a Angelito con algún desborde, alguna gambeta, algún pique o un remate al arco.

Yo no tengo problema en decirlo. Lo he criticado. Ahora, después, Angelito hizo todo: gol en el Maracaná, gol en la Finalissima, gol en Qatar 2022 y terminó siendo un monstruo en la Selección Argentina.

Entonces, ¿por qué privarnos de estos 11 minutos? ¿Lo pidió la esposa? ¿Se van a enojar los chilenos? Si tenés cinco cambios: lo sacabas a los 11 y te quedaban cuatro cambios. ¿Necesitamos los puntos? No necesitamos los puntos, vamos primeros y vamos a entrar de taquito al Mundial.

Me parece que a todos, Lionel Scaloni incluido, nos faltó deconstruirnos un poco. Esa frase tan de moda en Argentina. Aceptar que hay una regla en la que no se usa 11 minutos a un jugador, pero hay una excepción. Y me parece que Angelito merecía esta excepción.