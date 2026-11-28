Las Garzas cayeron 1-0 en la última jugada y la serie terminó 2-0 ya que perdieron ambos compromisos.

Este viernes por la noche, Inter Miami quedó eliminado de la Major League Soccer 2026 tras haber perdido por 1-0 ante Columbus Crew con un gol agónico de Santiago Rodríguez. Debido a que también cayó en el primer duelo, la serie quedó 0-2 y es por eso que ya se quedó sin posibilidades de avanzar de ronda en el certamen.

Santiago Rodríguez, autor del gol agónico de Columbus Crew a Inter Miami. (Getty Images)

Cuando todo parecía irse a la tanda de penales para definir este segundo punto de la serie con un partido apático sin goles, el uruguayo se vistió de héroe en la última jugada y convirtió el tanto que sentenció el compromiso. De esta manera, su equipo clasificó a las semifinales de la conferencia y el elenco de Lionel Messi culminó su temporada.

Lo cierto es que Inter Miami quedó eliminado en los cuartos de final de la MLS, debido a que perdió los dos partidos que disputó ante Columbus Crew. Anteriormente, ya había sido derrotado por 0-3 en Florida y ahora cayó 1-0 de visitante, lo que terminó de liquidar la historia de la serie para que se concrete la clasificación de los locales.

Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Columbus Crew. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Inter Miami es el vigente campeón, lo que significa que habrá un nuevo equipo que alzará el trofeo antes de fin de año. En medio de ese contexto, no caben dudas de que Columbus Crew se convirtió en el nuevo candidato a consagrase en el campeonato de Estados Unidos, como ya supo hacerlo en el pasado.

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De esta manera y luego de haber dejado en el camino a Las Garzas con suma contundencia en ambos compromisos de la serie, Columbus Crew enfrentará al ganador de New England Revolution – Philadelphia Union por las semifinales de la Major League Soccer 2026. Cabe recordar que dicha llave va 1-0 a favor del conjunto oriundo de Massachusetts.