Un arquero del fútbol argentino pide ser convocado a la Selección: "Me tengo fe"

Con el buen presente de Emiliano Martínez, el arco de la Selección Argentina no está en discusión. Sin embargo, son varios los que se disputan un lugar como alternativas. Hoy están Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítes, entre otros. Ahora se suma otro del fútbol local: Jorge Broun.

En diálogo con Toti Pasman en Radio La Red, el arquero fue contundente: “Yo me tengo fe, sería un privilegio. La verdad que hoy lo veo lejano por muchas cuestiones, pero yo confío mucho en mis condiciones y si llega la posibilidad, obvio que uno la acepta y fe me tengo”.

Consultado sobre si se siente inferior a Dibu Martínez, el campeón de la Copa de la Liga declaró: “Yo no me siento menos que nadie. Después son decisiones y también depende mucho del gusto del entrenador. Es así, no solamente en el caso de la selección, sino de cualquier entrenador en cualquier equipo. Va mucho por el tema gusto”.

Los números de Fatura Broun en Rosario Central

Sumando todos sus ciclos, Jorge Broun lleva 189 partidos disputados con la camiseta de Rosario Central. En todos estos años, sumó 61 vallas invictas y recibió 211 goles. Además, en 2009, convirtió el único gol de su carrera ante Independiente, de penal.

En la pasada Copa de la Liga, donde el Canalla fue campeón, fue fundamental en las dos definiciones por penales que tuvo el equipo. En cuartos de final, contuvo dos remates, mientras que ante River tapó los tres que ejecutaron.