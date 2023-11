¿Qué pasará con el futuro de Lionel Scaloni? Un país entero se hace esa misma pregunta desde que el multicampeón entrenador de la Selección Argentina puso en duda su continuidad al mando en el que está a cargo por motivos que aún no están 100% esclarecidos, pero que estarían vinculados a un desgaste en la relación del propio Scaloni con Claudio Tapia, Presidente de la AFA.

La incertidumbre sobre su futuro la puso Scaloni mismo en la conferencia de prensa posterior al triunfo de la Selección ante Brasil en el Maracaná que quedará en el recuerdo, donde el conjunto albiceleste logró que el Scratch pierda por primera vez en su historia un partido por Eliminatorias en condición de local.

Desde aquel momento, la posible salida de Lionel Scaloni del cargo de DT de la Selección no deja de ser una idea presente en el futuro inmediato del entrenador. Del lado de “Chiqui” Tapia, han existido pronunciamientos públicos pero sin hablar del asunto. El “Gringo”, en tanto, mantiene el hermetismo y no ha hablado más de la cuestión desde su testimonio en conferencia de prensa el pasado martes, por lo que todo se mantiene en un plano de incertidumbre absoluta respecto a su continuidad.

Mientras tanto, el DT aprovechó la finalización de la fecha FIFA y su estadía en Argentina para pasar unos días en su Pujato natal antes de emprender la vuelta a Mallorca, su lugar de residencia actual. Allí, en aquel pueblito que se encuentra a menos de 40 kilómetros de Rosario, en Santa Fe, Scaloni fue cruzado por una mujer que le expresó lo que todos los argentinos buscan decirle en un momento como éste.

En su encuentro con Scaloni, la mujer expresó de manera risueña: “Leo, te quiero decir algo que te queremos decir 40 millones de argentinos: no te vayas”. El video fue difundido en Tik Tok y no tardó en viralizarse. Allí, pudo verse la reacción indisimulable de Scaloni, quien asintió con la cabeza y esbozó una sentida sonrisa. Si bien esto no es más que un buen gesto de parte del DT de la Selección con una hincha, no deja de ser su primera aparición tras sus declaraciones en donde puso en duda su futuro al mando de la campeona del mundo. ¿Qué pasará con esta situación de Scaloni?

¿Qué dijo Scaloni sobre su futuro?

En conferencia de prensa, el entrenador argentino reveló: “Ahora toca una cosa importante que quería decir, que es parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar mucho que voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar”.

Y eso no fue todo, ya que además señaló: “La vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar en este tiempo. Después se lo diré a los jugadores, se lo diré al presidente porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles. No estoy diciendo que me voy, estoy diciendo lo que está pasando”. Lógicamente, sus dichos no tardaron en generar preocupación en nuestro país.

El primer pedido que hizo Scaloni a AFA para continuar como DT

Uno de los aspectos que el DT y su cuerpo técnico quieren mejorar es la calidad de los rivales de los amistosos. El objetivo primordial es que la Selección Argentina se mida con alguna potencia en la fecha FIFA de marzo, priorizando la competitividad por sobre el dinero.

Italia, Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, Portugal y Países Bajos son algunos de los países con disponibilidad para enfrentar a los campeones del mundo.